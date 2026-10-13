Tülay Hatimoğlulları: Neden somut adım atılmıyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis’te partisinin haftalık Grup Toplantısı’nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Meclis grup salonuna gelen Tülay Hatimoğulları, Mersin’den gelen Barış Anneleri tarafından “Jin, Jiyan, Azadî” sloganlarıyla karşılandı. Toplantıya Koma Amed müzik grubu, Barikat Ankara taraftar grubu, Semsûr’un Bulam ilçesinin belediye eş başkanları ve yurttaşlar katıldı.

"Tiyatro izler gibi izlediler"

Barış Anneleri'ni selamlayarak konuşmasına başlayan Tülay Hatimoğulları, fon soruşturmasına ilişkin şunları söyledi:

"SPK 2025'in son çeyreğinde bu riski görüyor. Konu 2 Aralık'ta Finansal İstikrar Komitesi'nin önüne geliyor. Dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından MSCI ayrıca uyarıyor. Buna rağmen önlemler alınmıyor. Sonra 450 bine yakın insan doğrudan bu fonun mağduru oluyor. Küçücük bir kredi için birçok incelemeden geçiyorsunuz. Ama 20 milyar dolarlık vurgunu tiyatro izler gibi izlediler."

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MGK topantısı

Hatimoğlulları'nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci yine Türkiye'nin en önemli ve en sıcak gündemlerinden biri. Barış ve demokratik toplum sürecinin neresindeyiz? Türkiye'nin en fazla sorduğu sorulardan birisi olmaya devam ediyor. Çerçeve yasası çıktı ancak ne zaman uygulanacak, süreç nasıl ilerleyecek? Bu sorular toplumun sorduğu temel sorulardır. Bunlara sorumluluklarımız kapsamında hepimizin yanıt vermesi gerekiyor. Bakın Hareket Yönetimi 8 Ekim'de Türkiye içindeki ve sınıra yakın bölgelerde bölge isimleri vererek çekildiğini açıkladı. Bu tarihi bir adımdır ve yepyeni bir sayfadır. Barış tarafların üzerine düşen sorumlulukları karşılıklı yerine getirmesiyle gerçekleşir. İktidarın ve devletin sorumlulukları tarihsiz vaatlere bırakılamaz. Dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz çeşitli açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi: 'Çerçeve yasanın uygulanması için olağan MGK toplantısını beklemeye gerek.' Bizce de yaşanan bu gelişmeler karşılıklı adımların olağan MGK toplantı tarihini beklemeden zemininin hazırlanması gerekiyor.

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Neden adım atılmıyor?

Bakın biraz önce Mersin'den gelen grubumuzla grupta sohbet ettik ve başta Barış Anneleri olmak üzere yine Türkiye'nin her kesiminin söylediğini söyledi. Neden somut adım atılmıyor? Neden kayımlar geri çekilmedi? Neden AİHM kararları uygulanmadı ve Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ neden dışarıda değil? Neden Sayın Abdullah Öcalan için umut hakkı uygulanmıyor diye soruyor analar? Bakın, sadece Kürt halkı değil, toplumun tamamı artık bu süreçte somut adımlar görmek istiyor. Biz biliriz ki hayırlı işlerde acele etmek gerek. Bakın Takip Koordinasyon ve Uygulama Kuruluna bağlı dört alt komisyon kurulacaktı. Bunların bir an önce oluşması, sadece oluşması değil, fiilen çalışmalara başlaması son derece önemli.

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Neyi bekliyoruz?

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un inisiyatifiyle kurulacak Meclis İzleme Kurulu yine kurulmuş değil. Kurulacak ama neyi bekliyoruz? Neden kurulmadı şu ana kadar? Bu kurula ilişkin de önerilerimizi burada açık ve net bir biçimde paylaşmak istiyorum. Bakın Sayın Numan Kurtulmuş'un Meclis'te temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Zaten kendisinin de yaptığı açıklamalara göre böylesi görüşmelerin gerçekleşeceğini ifade etti. Bu görüşmelerde özellikle kurulun kurulma biçimi, görevi ve sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulunulmalı. Kurulun kapsayıcılığı, çoğulculuğu sağlanmalı ki sürecin geniş kesimlerce daha güçlü sahiplenilmesine katkı sunsun. Bu kurulun sembolik olmaması, işlevli olması, siyasetin sorumluluğu ve süreçte oynaması gereken rol açısından hayati öneme sahiptir. Kurulun sahada gözlem yapan, süreçteki tıkanıklıkları ve gecikmeleri tespit eden, rapor hazırlayan, gerektiğinde raflarda bekletilmiş olan birçok görüşü artık ortaya çıkaran, taraflarla görüşen, yol aldıran bir pozisyonda olması son derece bu kurulu işlevli kılacaktır."

(FY)