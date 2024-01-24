Tülay Çal: İşimi geri istiyorum

Tülay Çal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İsper AŞ’ye bağlı olarak belediyenin sosyal tesislerinde çalışırken, 29 Eylül 2023'te İş Kanunu’nun 25/2 maddesi (İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) gerekçe gösterilerek tazminatsız işten atıldı.

Çal, Sancaktepe'deki Safa Tepesi Sosyal Tesisleri'nde çalışıyordu.

İlk olarak iş tanımında yer alamamasına ve sol bacağında platin takılı olduğunu belirtmesine rağmen bulaşıkhanede görevlendirilmesine itiraz ettiği için hakkında tutanak tutuldu. Ardından Çal, bir süre bulaşıkhanede çalıştı.

Bulaşıkhanede geçirdiği iş kazası sonucu kaburgası kırılan Çal, "Ben evde raporlu yatarken benim hakkında ikinci tutanak tutuldu. Yazdıkları hiçbir şeyin aslı yoktu. Kabul etmedim, savunmamı öyle yazdım. Ona da beş yevmiye ceza verdiler" dedi.

Çal, verilen ceza sonrası görev yerinin değiştirilmesini talep ettiğini belirterek, "Çamlıca Sosyal Tesisleri'ne gönderildim. Raporumun sona ermesinin ardından eşyalarımı almak üzere Safa Tepe'ye gittiğimde dolabımı boşaltmış, içindekileri bir çöp torbasına koyup kenara atmışlardı" diye konuştu.

Dolabındaki bir miktar para ve alyansın kaybolduğunu ve yetkililerden bu konuda soruşturma yapılması talebinde bulunduğunu anlatan Çal, “Polis tutanağı olmadan işlem yapamayız” cevabını aldığını, bunun üzerine karakola giderek şikayette bulunduğunu belirtti.

Tülay Çal, kayıp eşyaları için şikayette bulunmasının ardından sosyal tesisteki amir ve aşçıbaşının ifadeye çağrıldığını, yönetimin de kendisi hakkında “iş arkadaşına iftira atmak ve iş yeri huzurunu bozmak” gerekçesiyle tutanak tuttuğunu ve iş akdini feshettiğini anlattı.

İBB’nin Saraçhane binası önündeki eylemi öncesi belediye ve şirket yöneticileriyle görüşmeler yaptığını belirten Çal, “Bana taşeron dayatması yaptılar. Ben de kabul etmedim. Ben iştirak şirketinin kamu personeli olduğum için aynı göreve iademi istedim. Ama kabul etmediler” dedi.

Tülay Çal, işine geri dönene kadar İBB önünde eylemine devam edeceğini vurguladı.