TÜİK’in enflasyon oranıyla ENAG’ın açıkladığı arasında 2 kat fark var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile akademisyen ve ekonomistlerin kurduğu TÜİK’e alternatif araştırma yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık enflasyon da yüzde 64,77 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre (Ocak 2022) en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültürde ölçüldü.

TÜİK yargı kararına yine uymadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre Aralık’ta endekste kapsanan 143 temel başlıktan 112’sinde artış, 20’sinde düşüş, 11’inde ise değişim olmadı.

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ENAG 2 katını açıkladı

TÜİK’e karşılık ENAG, resmi istatistiğin iki katı oranında enflasyon açıkladı. ENAG’a verilerine göre, enflasyon Aralık’ta aylık bazda yüzde 4,12 arttı. 2023 enflasyonu ise yüzde 127,21 oldu.

ENAG enflasyon açıklamasına “Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin yüzde 20-25’ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çekmiştir. Bu ise, ücretlere yansıyacak enflasyon farkını da azaltmıştır” notu düştü.

Maaşlar belli oldu, emekliler için düzenleme gerek

Resmi enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zam oranı da netleşti. 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da bu oranda gerçekleşti.

Ancak emeklilerin kök ücretlerine yapılacak zamla en düşük emekli maaşı asgari ücretin neredeyse yarısına denk geliyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşının artırılması için Meclis’te düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis’te getirilecek düzenlemeyle en düşük kök emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte de memur zammı yüzde 49,25 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı da 32 bin 960 liraya yükseldi.

(HA)