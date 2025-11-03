ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 11:13
2 dk Okuma

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 32,87: Kira artış oranı yüzde 37,15 oldu

TÜİK'e göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 artarak yıllık bazda yüzde 32,87’ye çıktı. Endeksteki 143 temel başlıktan 118’inde artış yaşandı, yalnızca 18’inde düşüş görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık artış yüzde 3,41 ile genel TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 32,87: Kira artış oranı yüzde 37,15 oldu
Fotoğraf: AA

Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre fiyatlar aralıktan bugüne de yüzde 28,63 artış gösterdi.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış TÜFE’nin üzerinde

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Ekim 2025

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41 artış, ulaştırmada yüzde 1,07 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,83, ulaştırmada yüzde 0,16 ve konutta yüzde 0,45 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Ekim 2025

Madde sepetini 3 yıldır yayınlamıyor

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 118 başlığın endeksinde artış gerçekleşti. 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
enflasyon TÜİK tüfe
ilgili haberler
"EMİN VE EHİL ELLERDE"
TEPAV: "Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında enflasyon birincisi oldu"
23 Ekim 2025
/haber/tepav-turkiye-38-oecd-uyesi-ulke-arasinda-enflasyon-birincisi-oldu-312802
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 100 bin lirayı aştı
16 Ekim 2025
/haber/istanbul-da-yasamanin-maliyeti-100-bin-lirayi-asti-312595
Enflasyon beklentileri aşarak yine yükselişe geçti
3 Ekim 2025
/haber/enflasyon-beklentileri-asarak-yine-yukselise-gecti-312193
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"EMİN VE EHİL ELLERDE"
TEPAV: "Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında enflasyon birincisi oldu"
23 Ekim 2025
/haber/tepav-turkiye-38-oecd-uyesi-ulke-arasinda-enflasyon-birincisi-oldu-312802
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 100 bin lirayı aştı
16 Ekim 2025
/haber/istanbul-da-yasamanin-maliyeti-100-bin-lirayi-asti-312595
Enflasyon beklentileri aşarak yine yükselişe geçti
3 Ekim 2025
/haber/enflasyon-beklentileri-asarak-yine-yukselise-gecti-312193
Sayfa Başına Git