TÜİK’e göre Türkiye'de işsizlik, Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim’e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ekim'de bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviye, Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Kasım 2012'de işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak hesaplanmıştı.

TÜİK işsizlik oranını erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin etti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da (geniş tanımlı işsizlik) bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 21,3 olarak gerçekleşti.

Ekim’de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 16,3’e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olduğu hesaplandı.

İstihdam ve iş gücü arttı

Öte yandan Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ekim’de aylık bazda 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İş gücü de Ekim’de aylık bazda 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 44 saat olarak gerçekleşti.

(HA)