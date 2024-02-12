TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik düşüşte, geniş tanımlı işsizlik artışta

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre dar tanımlı işsizlik düşüşte, geniş tanımlı işsizlik ise yükselişti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Aralık 2023’te bir önceki aya göre 12 bin kişi azaldı ve 3 milyon 98 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık’ta bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı da 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik düşüşte

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,7 saat oldu.

(HA)