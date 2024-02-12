ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 11:04
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 11:20
2 dk Okuma

TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik düşüşte, geniş tanımlı işsizlik artışta

TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta dar tanımlı işsizlik yüzde 8,8, geniş tanımlı işsizlik de yüzde 24,7 oldu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik düşüşte, geniş tanımlı işsizlik artışta

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre dar tanımlı işsizlik düşüşte, geniş tanımlı işsizlik ise yükselişti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Aralık 2023’te bir önceki aya göre 12 bin kişi azaldı ve 3 milyon 98 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık’ta bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı da 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik düşüşte

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,7 saat oldu.

(HA)

işsizlik TÜİK
ilgili haberler
Bir işsiz nasıl yaşıyor, ne düşünüyor: İnsan gibi yaşayamıyoruz
12 Eylül 2022
/haber/bir-issiz-nasil-yasiyor-ne-dusunuyor-insan-gibi-yasayamiyoruz-266903
PROF. DR. AZİZ ÇELİK CEVAPLADI
11 soruda işsizlik sonrası sosyal haklar
26 Temmuz 2022
/haber/11-soruda-issizlik-sonrasi-sosyal-haklar-265006
ilgili haberler
Bir işsiz nasıl yaşıyor, ne düşünüyor: İnsan gibi yaşayamıyoruz
12 Eylül 2022
/haber/bir-issiz-nasil-yasiyor-ne-dusunuyor-insan-gibi-yasayamiyoruz-266903
PROF. DR. AZİZ ÇELİK CEVAPLADI
11 soruda işsizlik sonrası sosyal haklar
26 Temmuz 2022
/haber/11-soruda-issizlik-sonrasi-sosyal-haklar-265006
Sayfa Başına Git