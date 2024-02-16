TÜİK verisi: Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu.

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020'de birinci sırada yüzde 18,5 ile işsizlik, ikinci sırada yüzde 17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada yüzde 17,2 ile eğitim yer aldı.

2023'te hayat pahalılığı yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin %52,7'si mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 iken 2023'te 3,0 puan artarak yüzde 52,7 oldu.

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022'de yüzde 15,9 iken 2023'te 2,2 puan azalarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Yüzde 5,4 kendisini mutluluk kaynağı olarak görüyor

Öte yandan bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı, 2023'te yüzde 69,5 olurken bunu sırasıyla; yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2023 yılında yüzde 69,9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,0 ile çocukları, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile annesi/babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti.

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(AÖ)