HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:48 29 Ocak 2026 11:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 12:02 29 Ocak 2026 12:02
Okuma Okuma:  2 dakika

TÜİK verilerine göre işsizlik rekor düşük seviyede, atıl işgücü ise zirvede

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 7,7 ile rekor düşük seviyeye inerken, geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan atıl işgücü oranı yüzde 28,6’da kaldı. Veriler, işgücü piyasasında iki farklı tabloya işaret ediyor.

BİA Haber Merkezi

TÜİK verilerine göre işsizlik rekor düşük seviyede, atıl işgücü ise zirvede
Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 286 bin azalışla 2 milyon 736 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık 2023 - Aralık 2025

Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ancak geniş tanımlı işsizlik olan atıl iş gücü oranı ise yüzde 28,6 seviyesine dolaşmaya devam ediyor. Yani yaklaşık 10,1 milyon kişi, dar tanımlı işsiz sayılmamasına rağmen işsiz.

Bu veri kayıtların tutulmaya başlandığı 2014’te yüzde 17,8 seviyesindeydi.

İstihdam oranı yüzde 49,1

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişiye düştü. İstihdam oranı aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak ölçüldü.

İşgücü de bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 14,1

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Aralık 2025

(HA)

İstanbul
işgücü işgücü istatistikleri işsizlik
