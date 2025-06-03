TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verisinde iki kat fark var

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Mayıs’ta aylık enflasyon yüzde 1,53, yıllık enflasyon da yüzde 35,41 oldu.

Tüketici fiyatları yılbaşından bugüne de yüzde 15,09 arttı. TÜİK 12 aylık ortalamayı da yüzde 45,80 olarak belirledi.

Gıdadaki artış yıllık yüzde 32,87

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

Gıda aylık bazda düştü

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

‘Madde sepeti listesi’ hukuksuzluğu sürüyor

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 111’inde fiyatlar yükselirken, yalnızca 28 başlıkta fiyat düşüşü gerçekleşti. 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 71

Öte yandan bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Mayıs ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.

ENAG, TÜİK’in yaklaşık iki katı enflasyon açıkladı. ENAG’a göre Mayıs’ta enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 artarken yıllık bazda ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da mayısta en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

(HA)