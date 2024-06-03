TÜİK, tam iki senedir 'madde sepeti fiyat listesini' yayımlamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs’ta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,37, 2023’ün aynı ayına göre de yüzde 75,45 arttı. Yılbaşına oranla artış da yüzde 22,72 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı olarak ölçüldü. Bu grubu konut (yüzde 7,08) ve eğitim (yüzde 5,63) takip etti. Mayıs’ta en düşük artış ise yüzde 1,01 ile haberleşmede yaşandı. Ulaştırma yüzde 1,16, çeşitli mal ve hizmetler de 1,62 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,80 ile eğitimde görüldü. Onu yüzde 93,21 ile konut, yüzde 92,94 ile de lokanta ve oteller takip etti. Yıllık bazda en düşük artış ise yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Haberleşme yüzde 54,31, eğlence ve kültür ise yüzde 63,99 arttı.

TÜİK listeyi yayımlamamakta ısrarcı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23’ünde düşüş, 114’ünde artış yaşandı. 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

ENAG’a göre enflasyon daha fazla

TÜİK ile birlikte akademisyenlerin ve ekonomistlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi verilerini yayımladı. ENAG’a göre Mayıs’ta aylık enflasyon yüzde 5,66, olurken, yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu.

Ayrıca ENAG'a göre bu ayda en yüksek artış yüzde 11,39 ile ev eşyası kategorisinde gerçekleşti. Artış gerçekleşmeyen tek grup ise sağlık.

(HA)