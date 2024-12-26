TÜİK, Özgür Özel’i yalanladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Yazılı bir açıklama yapan TÜİK, Özel’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiğini kaydetti. “Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Özel, “TÜİK’in hesabına göre enflasyon yüzde 50. Ben TÜİK’in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum. Çünkü asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor, çocuğu kalem istediğinde bakır çubuk vermiyor ona. TÜİK, enflasyonu bunlarla hesaplarken asgari ücretlinin enflasyonu, ev kirası, zorunlu gıda harcamaları, elektrik, su, haberleşme giderleri" demişti.

Kim doğruyu söylüyor?

TÜİK, 2024 itibarıyla toplam 406 maddeden oluşan bu sepet üzerinden enflasyon hesaplaması yapıyor. Her ay yayımladığı bültenlerinde, o ayın sepet dağılımına ilişkin tabloları da kamuoyuna bildiriyor.

TÜİK, 3 Aralık’ta yayımladığı son enflasyon istatistiğinde 12 ana grup; ‘gıda ve alkolsüz içecekler’, ‘alkollü içecekler ve tütün’, ‘giyim ve ayakkabı’, ‘konut’, ‘ev eşyası’, ‘sağlık’, ‘ulaştırma’, ‘haberleşme’, ‘eğlence ve kültür’, ‘eğitim’, ‘lokanta ve oteller’ ile ‘çeşitli mal ve hizmetler’ başlığı altında 406 madde listelemiş durumda. Bu listede yapılan aramada Özgür Özel’in iddia ettiği gibi ‘pinpon topu’ ve ‘bakır çubuk’ bulunmuyor.

Sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hanehalkının düzenli ödemeleri yer alıyor. Bunun yanında ağırlık ortalaması daha düşük olacak şekilde halı temizleme, bebek arabası, diş çekme, otopark, kargo gönderme, berber ve düğün, nişan vb. toplantılar için salon kirası gibi kalemler de var.

Sepet var, fiyatlar yok

Ancak TÜİK, 4 Nisan 2022’de bu listedeki maddelerin fiyatlarını yayımlamayı bıraktı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etti. Ankara 6. İdare Mahkemesi DİSK’i haklı buldu. Hatta TÜİK temyiz davasını da kaybetti.

Ama TÜİK her seferinde fiyat listesini yayımlamayı ve DİSK’e vermeyi farklı gerekçelerle reddetti.

(HA)