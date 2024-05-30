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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 12:43
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TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor

Ticaret Bakanlığı’nın kararlarına rağmen, nisan ayında İsrail’e 298 milyon 116 bin 403 dolarlık ihracat yapıldı. İsrail’den 88 milyon 733 bin 352 dolarlık mal ithal edildi. 2024’ün ilk dört ayında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 1,82 milyar dolara ulaştı.

Vecih Cuzdan
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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
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Görseli Büyüt
TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini bugün açıkladı.

TÜİK’in nisan verilerinde, İsrail’le ticaretin sürdüğü görüldü.

Nisan ayında İsrail’e 298 milyon 116 bin 403 dolarlık ihracat yapılırken, İsrail’den 88 milyon 733 bin 352 dolarlık mal ithal edildi.

Ticaret Bakanlığı 9 Nisan’da “Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar” 54 ürün grubu için İsrail’e ihracat kısıtlaması getirmiş, 2 Mayıs’ta ise “İsrail hükümeti, Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar” tüm ihracat ve ithalatın askıya alındığını açıklamıştı.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı
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9 Nisan’daki karar kapsamında demir-çelikten çimentoya, çeşitli inşaat malzemelerinden elektrik kablolarına 54 ürün grubundaki kısıtlamaya rağmen bu ürünlerin ihraç edildiği görüldü.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında İsrail’e ihraç edilen bazı ürün grupları şöyle:

  • Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento - 6 milyon 568 bin 445 dolar
  • Plastikler ve mamulleri - 25 milyon 235 bin 909 dolar
  • Demir ve çelik: 12 milyon 955 bin 156 dolar
  • Demir veya çelikten eşya - 5 milyon 697 bin 11 dolar                                
  • Bakır ve bakırdan eşya - 5 milyon 154 bin 563 dolar                      
  • Alüminyum ve alüminyumdan eşya - 3 milyon 909 bin 545 dolar
  • Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları - 14 milyon 412 bin 308 dolar
  • Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı - 66 milyon 88 bin 179 dolar

Dört aylık ticaret hacmi 1,82 milyar dolar

Öte yandan, 2024’ün ilk dört ayında İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1,82 milyar dolara ulaştığı görüldü.

  • Ocak 2024: 318 milyon 770 bin 367 dolar (İhracat) - 89 milyon 181 bin 637 dolar (İthalat)
  • Şubat 2024: 395 milyon 67 bin 831 dolar (İhracat) - 102 milyon 598 bin 928 dolar (İthalat)
  • Mart 2024: 409 milyon 894 bin 256 dolar (İhracat) - 126 milyon 909 bin 757 dolar (İthalat)
  • Nisan 2024: 298 milyon 116 bin 403 dolar (İhracat) - 88 milyon 733 bin 352 dolar (İthalat)                                                                      

TOPLAM: 1 milyar 421 milyon 848 bin 857 dolar (İhracat) - 407 milyon 423 bin 674 dolar (İthalat)

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(VC)

Türkiye-İsrail ilişkileri TÜİK dış ticaret verileri Filistin-İsrail Savaşı ticaret bakanlığı türkiye istatistik kurumu
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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