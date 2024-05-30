TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini bugün açıkladı.

TÜİK’in nisan verilerinde, İsrail’le ticaretin sürdüğü görüldü.

Nisan ayında İsrail’e 298 milyon 116 bin 403 dolarlık ihracat yapılırken, İsrail’den 88 milyon 733 bin 352 dolarlık mal ithal edildi.

Ticaret Bakanlığı 9 Nisan’da “Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar” 54 ürün grubu için İsrail’e ihracat kısıtlaması getirmiş, 2 Mayıs’ta ise “İsrail hükümeti, Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar” tüm ihracat ve ithalatın askıya alındığını açıklamıştı.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı

9 Nisan’daki karar kapsamında demir-çelikten çimentoya, çeşitli inşaat malzemelerinden elektrik kablolarına 54 ürün grubundaki kısıtlamaya rağmen bu ürünlerin ihraç edildiği görüldü.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında İsrail’e ihraç edilen bazı ürün grupları şöyle:

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento - 6 milyon 568 bin 445 dolar

Plastikler ve mamulleri - 25 milyon 235 bin 909 dolar

Demir ve çelik: 12 milyon 955 bin 156 dolar

Demir veya çelikten eşya - 5 milyon 697 bin 11 dolar

Bakır ve bakırdan eşya - 5 milyon 154 bin 563 dolar

Alüminyum ve alüminyumdan eşya - 3 milyon 909 bin 545 dolar

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları - 14 milyon 412 bin 308 dolar

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı - 66 milyon 88 bin 179 dolar

Dört aylık ticaret hacmi 1,82 milyar dolar

Öte yandan, 2024’ün ilk dört ayında İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1,82 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Ocak 2024: 318 milyon 770 bin 367 dolar (İhracat) - 89 milyon 181 bin 637 dolar (İthalat)

318 milyon 770 bin 367 dolar (İhracat) - 89 milyon 181 bin 637 dolar (İthalat) Şubat 2024: 395 milyon 67 bin 831 dolar (İhracat) - 102 milyon 598 bin 928 dolar (İthalat)

395 milyon 67 bin 831 dolar (İhracat) - 102 milyon 598 bin 928 dolar (İthalat) Mart 2024: 409 milyon 894 bin 256 dolar (İhracat) - 126 milyon 909 bin 757 dolar (İthalat)

409 milyon 894 bin 256 dolar (İhracat) - 126 milyon 909 bin 757 dolar (İthalat) Nisan 2024: 298 milyon 116 bin 403 dolar (İhracat) - 88 milyon 733 bin 352 dolar (İthalat)

TOPLAM: 1 milyar 421 milyon 848 bin 857 dolar (İhracat) - 407 milyon 423 bin 674 dolar (İthalat)

BDS Türkiye: İsrail'le serbest ticaret anlaşması feshedilsin

(VC)