ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 10:54
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 11:19
2 dk Okuma

TÜİK, Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK'in Mayıs ayı işsizlik verilerine göre Mayıs 2025'te işsizlik yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Haftalık çalışma saati ise bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat oldu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
TÜİK, Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı
Görsel: Yapay Zeka

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

*Grafik: TÜİK

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

*Grafik: TÜİK

İşgücü 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,5 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi arttı

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

*Grafik: TÜİK

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 31 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

*Grafik: TÜİK

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
TÜİK işsizlik geniş tanımlı işsizlik istihdam
ilgili haberler
BİA MEDYA GÖZLEM/OCAK-ŞUBAT-MART 2025
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
3 Mayıs 2025
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-307066
İşsizlikte iki ayrı Türkiye: Kağıt üstünde azalma, gerçekte rekor artış
29 Nisan 2025
/haber/issizlikte-iki-ayri-turkiye-kagit-ustunde-azalma-gercekte-rekor-artis-306921
CHP'li Gürer: Gerçek işsizlik TÜİK verileriyle gizleniyor
20 Şubat 2025
/haber/chp-li-gurer-gercek-issizlik-tuik-verileriyle-gizleniyor-304721
HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYOR
CHP: İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartı kolaylaştırılmalı
24 Haziran 2024
/haber/chp-issizlik-odeneginden-yararlanma-sarti-kolaylastirilmali-296770
İşsizlik tarihi zirvede: 10 milyon 712 bin işsiz var
10 Haziran 2024
/haber/issizlik-tarihi-zirvede-10-milyon-712-bin-issiz-var-296358
Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya
18 Mayıs 2024
/yazi/guvencesiz-kuryeler-issizlikle-karsi-karsiya-295491
Ekonomik krizin ortasında işsizlik düşüşte
15 Nisan 2024
/haber/ekonomik-krizin-ortasinda-issizlik-dususte-294218
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİA MEDYA GÖZLEM/OCAK-ŞUBAT-MART 2025
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
3 Mayıs 2025
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-307066
İşsizlikte iki ayrı Türkiye: Kağıt üstünde azalma, gerçekte rekor artış
29 Nisan 2025
/haber/issizlikte-iki-ayri-turkiye-kagit-ustunde-azalma-gercekte-rekor-artis-306921
CHP'li Gürer: Gerçek işsizlik TÜİK verileriyle gizleniyor
20 Şubat 2025
/haber/chp-li-gurer-gercek-issizlik-tuik-verileriyle-gizleniyor-304721
HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYOR
CHP: İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartı kolaylaştırılmalı
24 Haziran 2024
/haber/chp-issizlik-odeneginden-yararlanma-sarti-kolaylastirilmali-296770
İşsizlik tarihi zirvede: 10 milyon 712 bin işsiz var
10 Haziran 2024
/haber/issizlik-tarihi-zirvede-10-milyon-712-bin-issiz-var-296358
Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya
18 Mayıs 2024
/yazi/guvencesiz-kuryeler-issizlikle-karsi-karsiya-295491
Ekonomik krizin ortasında işsizlik düşüşte
15 Nisan 2024
/haber/ekonomik-krizin-ortasinda-issizlik-dususte-294218
Sayfa Başına Git