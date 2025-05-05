TÜİK, mahkeme kararına rağmen ‘madde sepeti listesi’ ısrarını sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları Nisan ayında aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 artış gösterdi.

Yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarında toplam artış oranı ise yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 48,73 oldu.

Konut, yıllık yüzde 74 artışla zirvede

En yüksek harcama ağırlığına sahip olan ana gruplarda yıllık bazda en fazla fiyat artışı konutta görüldü. Konut harcamalarındaki fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,07 artarak enflasyonda en yüksek etkiyi yarattı.

Gıda ve alkolsüz içecek grubundaki yıllık fiyat artışı ise yüzde 36,09 olurken, ulaştırma grubundaki artış yüzde 22,76 olarak gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yine konutta

Aylık bazda ise konut fiyatları yüzde 4,66 ile en yüksek artışı gösterdi. Bunu yüzde 3,80 artışla ulaştırma ve yüzde 2,01 artışla gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 121’inde fiyatlar yükselirken, yalnızca 18 başlıkta fiyat düşüşü gerçekleşti. 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

ENAG'ın yıllık enflasyonu TÜİK'in iki katı

Öte yandan ekonomist ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), TÜİK’ten yüksek bir enflasyon tahininde bulundu.

ENAG’a göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

Alt gruplar bazında en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9,67 ile ‘Haberleşme’ grubunda yaşanırken, onu yüzde 9,51 ile ‘Çeşitli Mal ve Hizmetler’, yüzde 7,68 ile ‘Lokanta ve Oteller’ izledi. Sağlık harcamalarında ise dikkat çekici bir şekilde fiyat değişimi yaşanmadı.

Diğer dikkat çeken gruplar arasında, ‘Eğlence ve Kültür’ yüzde 5,66, ‘Konut’ yüzde 7,23, ‘Gıda ve Alkolsüz İçecekler’ yüzde 7,12 oranında artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da geçtiğimiz günlerde kentte perakende fiyatların aylık yüzde 3,21, yıllık da yüzde 47,21 arttığını duyurmuştu.

(HA)