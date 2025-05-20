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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 15:04
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 15:28
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TÜİK: Maddi durum beklentisi iyileşmedi, ekonomiye güven düştü

TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi mayısta da 100 değerin altında kaldı, genel ekonomik durum beklentisinde de düşüş sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
TÜİK: Maddi durum beklentisi iyileşmedi, ekonomiye güven düştü
Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdi.

Nisan ayında 83,9 olan genel endeks, Mayıs’ta 84,8 seviyesine yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi ise kötüleşmeye devam etti.

Tablo: TÜİK

Ekonomik beklenti düştü

Endeksin alt bileşenlerine bakıldığında ise tablo şöyle oldu:

  • Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, Nisan ayında 69,1 iken Mayıs’ta aynı seviyede kaldı. Bu kalemde değişim yaşanmadı.
  • Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Nisan’daki 84,3 seviyesinden Mayıs’ta 85,3’e yükselerek yüzde 1,2 oranında arttı.
  • Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise Nisan’daki 82,8 seviyesinden 82,2’ye gerileyerek yüzde 0,7 oranında azaldı.
  • Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise artarak Nisan’da 99,3 iken Mayıs’ta 102,5’e yükseldi. Bu kalemdeki artış oranı yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.
TÜİK: Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
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