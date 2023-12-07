TÜİK istatistikleri açıkladı: Eğitim harcamaları yüzde 69,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı.

İstatistiklere göre, 2022 yılı eğitim harcamaları 2021'e göre yüzde 69,3 arttı.

2021’de 344 milyar 341 milyon TL 587 milyar 438 milyon lira olarak gerçekleşti.

2022’de harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 113,8'le okul öncesi ve yüzde 74,1'le yükseköğretim oldu.

TÜİK'e göre; geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 35,1'i yükseköğretime, yüzde 21,7'si ortaöğretime yönelik oldu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31'i ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 TL iken, 2022 yılında 25 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 TL ile yükseköğretim oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022'de yüzde 3,9'a geriledi.

Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki payı ise 2021'de yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

(RT)