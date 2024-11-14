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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 12:17
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 13:17
3 dk Okuma

TÜİK'in SGK primini Hazine ödedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK primlerinin ödenmemesinden şikayetçi. Ödenmeyen alacakları haciz yoluyla tahsis etmeyi düşünüyor. Ancak TÜİK'in SGK borcunu Hazine ödüyor

Murat İnceoğlu

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Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu

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Görseli Büyüt
TÜİK'in SGK primini Hazine ödedi

Kamu harcamalarını denetlemekle görevli Sayıştay’ın 2023 yılı raporlarında dikkat çeken en önemli nokta, iktidarın yönetiminde olan kurumlara ilişkin usulsüzlüklerin görülmemesi. Merkezi idareye bağlı kurumlarda ve kayyım ataması yapılan belediyelerde neredeyse hiçbir usulsüzlük belirlenememiş. Ancak yine de bazı uygulamalar göz ardı edilememiş, en azından kayda geçirilmek zorunda kalınmış.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin ödemediği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin hazineye yük oluşturduğunu ve artık ödenmeyen primler için haciz uygulamasına başlayacaklarını açıkladı. Ancak 2023 denetim raporuna göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ödemesi gereken miktar, hazine tarafından ödenmiş görünüyor.

Işıkhan: Belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz işlemi başlatacağız
Işıkhan: Belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz işlemi başlatacağız
Bugün 12:23

Sayıştay’ın TÜİK’te yaptığı 2023 yılı incelemesinde, “Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura karşılığı olarak ödenmesi gereken tutarların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı görülmüştür” tespiti yer alıyor. Rapora göre, kurumun 2022 ve 2023 yılında yapması gereken ödeme, bakanlık tarafından yapılmış. Oysa 2022 yılına ilişkin incelemede bu saptama yapılmamış görünüyor.

Kurum, Sayıştay denetçilerine “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yıllara ait borç bildirimi yapılması halinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talep edilerek ödemelerin yapılacağı” açıklaması yapsa da bu konuda herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle bulgular raporda yer alıyor.

TÜİK personel giderini ikiye katladı

Sayıştay’ın 2022 yılı raporuna göre, TÜİK bünyesinde toplam 3868 personel çalışıyor. 2023 yılında ise personel sayısı 4121’e yükseliyor.

Bir yıllık süre içinde personel sayısı yüzde 6,5 oranında artış göstermiş. Kurumun 2022 yılında 607 milyon TL civarında olan personel gideri ise 2023 yılında yüzde 103’lük bir artış ile 1 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleşmiş.

Asgari ücret, emekli maaşları ve ev kiralarının belirlenmesinde temel rol oynayan TÜİK, 2022 yılı sonunda yıllık enflasyonu yüzde 64,27 olarak açıkladı. 2023 yılı başında asgari ücret artışı yüzde 54,66’da kaldı.

TÜİK, 2023 yılında 1 milyar 244 milyon 245 bin TL’lik bütçe ayrılmış olmasına karşın, ek ödenekler alarak 1 milyar 657 milyon 848 bin 305 TL’lik bir bütçe kullandı.

Etki ajanlığı ile suçlanabilir

TÜİK, bütçe ile kendisine ayrılan ödenekler dışında, uluslararası antlaşmalar gereğince Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2023 yılında sağlanan fonlardan 328 bin 316 avro karşılığı 8 milyon 826 bin 327 TL kaynak kullanılmış.

Yabancı fonlardan aldığı paraya karşılık olarak ise “Yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje ve araştırma hizmetleri” için çalışma yapmış görünüyor.

AKP iktidarı tarafından Meclis’e iki kez sunulan ve geri çekilen ‘etki ajanlığı’ yasa tasarısına göre yabancı fonlardan para alarak araştırma yapmak ve bu araştırmaları yayınlamak suç kapsamına alınıyordu.

Haber Yeri
İstanbul
TÜİK enflasyon sayıştay
Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu
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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

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