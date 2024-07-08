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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 12:59
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TÜİK'in enflasyon çarpıtması: Kira 5 bin 844, muayene ücreti 33,69 TL

TÜİK'in Nisan 2022’den beri yayımlamadığı madde sepeti fiyat listesini kendi hesaplayan ekonomim.com yazarı Alaattin Aktaş, "Verilerin üstü karartıldı ama tümüyle örtülmedi” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TÜİK'in enflasyon çarpıtması: Kira 5 bin 844, muayene ücreti 33,69 TL

Ekonomim.com yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2022’den beri yayımlamadığı madde sepeti fiyat listesini kendi hesapladı.

TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı ancak kamuoyundan sakladığı madde fiyatları için Aktaş “Verilerin üstü karartıldı ama tümüyle örtülmedi” dedi.

Aktaş, esas tartışılması gerekenin “artış oranının doğru olup olmadığından çok son fiyatın gerçekçi olup olmadığı” olduğunu söyleyip hesaplamayı nasıl yaptığını şu sözlerle anlattı:

Her ne kadar TÜİK Nisan 2022’de son kez açıkladığı madde fiyatlarına artık haber bültenlerinde yer vermiyorsa da arşivler sağ olsun! O veriler bir yerlerde duruyor.

Tek tek gidelim... TÜİK maddeleri gruplandırıyor; dolayısıyla elmayla armut aynı sepete atılınca birim fiyat ortadan kalkıyor. Ama fiyat değişimini gösteren endeksler, yani sepetin fiyat değişimi, bir başka ifadeyle madde gruplarına göre değişim açıklanıyor.

Ama bazı mal ve hizmetlerde endeksler gruplandırılarak değil, her bir madde için açıklanıyor. Zaten bunlarda fiyatın geçen ay hangi düzeyde alındığını kesin olarak bulabiliyoruz.

Şimdi elimizde 2022 Nisan’ındaki endeks hesaplamasında dikkate alınan fiyatlar var. Aradan geçen 26 ayda o madde ya da madde grubundaki fiyat değişiminin ne olduğu var. Geriye kalıyor ilgili maddenin ya da madde grubunun 2022 nisanındaki fiyatını o kalem ya da grup için 26 aylık döneme ilişkin olarak açıklanan endeks artışı ölçüsünde artırmak...

Nisan 2022’deki fiyata aradan geçen 26 aydaki fiyat değişimini ekledim. Bu fiyat değişimi verisi TÜİK’e ait.

Bu oran doğrudur, değildir; bugün onunla fazla ilgilenmiyorum. Varmak istediğim, başlıca kalemlerin Haziran 2024 itibarıyla hangi fiyattan endekse dahil edildiği. Dolayısıyla peşin peşin söyleyeyim; ‘Ama TÜİK artışı düşük gösteriyor’ gibi gerekçeleri bu yazı özelinde bırakın; konu artış oranının doğru olup olmadığından çok son fiyatın gerçekçi olup olmadığı.

Aktaş’ın hesaplamasıyla TÜİK’in madde fiyat listesinden bazı örnekler şöyle:

  • Un 20,75
  • Ekmek 35,26
  • Makarna 29,19
  • Dana Eti 433,32
  • Tavuk Eti 101,45
  • Süt 29,72
  • Beyaz Peynir 147,69
  • Yumurta 2,47
  • Zeytinyağı 113,37
  • Domates 28,69
  • Kuru Soğan 7,76
  • Salça 49,18
  • Zeytin 134,96
  • Toz şeker 20,73
  • Su 4,83
  • Pideler: 98,96
  • Burgerler: 79,33
  • Sıcak içecekler: 18,44
  • Ayran: 18,12
  • Kira: 5 bin 844
  • Yurt ücreti: 457
  • Uzman doktor muayene ücreti: 33,69
  • Diş çekme ücreti: 901,75
  • Taksi ücreti: 75,26
  • Cep telefonu faturası: 206

Listenin tamamına Alaattin Aktaş'ın ekonomim.com'daki yazısından ulaşabilirsiniz.

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(HA)

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