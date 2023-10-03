TÜİK ile ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranı arasında 68,6 puan fark var

Eylül ayında enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aylık yüzde 4,75, yıllık yüzde 61,53, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık yüzde 6,24 ve yıllık yüzde 130,13 arttı.

TÜİK’in verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül’de, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86 oldu.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller olurken onu yüzde 80,96 ile eğitim, yüzde 79,79 ile sağlık ve yüzde 76,06 ile ulaştırma takip etti.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise 20,16 ile konut oldu.

Aylık bazda ise artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 30,27 ile eğitimde ölçüldü. Onu yüzde 10,03 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Eylül’de bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜİK yargı kararına yine uymadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre Ağustos’ta endekste kapsanan endekste kapsanan 143 temel başlıktan 138’inde artış, 1’inde düşüş, 4’ünde ise değişim olmadı.

DİSK davayı kazandı: TÜİK açıklamayı bıraktığı madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 130,13

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’a göre de Eylül’de enflasyon aylık yüzde 6,24 arttı. 12 aylık artış yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise enflasyon yüzde 95,33 oldu.

ENAG verilerine göre Eylül’de harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları eğlence ve kültür alanında gerçekleşti. Eğlence ve kültür harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 11,05 oldu. Fiyatların yüzde 9,18 arttığı “ev eşyası” ve yüzde 8,18’lik artışla “gıda ve alkolsüz içecekler” en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı diğer harcama grupları olarak ilk 3 sırayı aldı.

En düşük artışlar ise yüzde 1,80 ile “giyim ve ayakkabı” kategorisinde gerçekleşti.

(VC)