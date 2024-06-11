TÜİK: Haneler en çok parayı konut ve kiraya harcıyor

TÜİK'in bugün yayımladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL olarak tahmin edildi.

Emekçiler ve iş sahiplerinin harcamaları farklı

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye olan -başka bir ifadeyle gelir kaynağı emek gücü- olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,9 pay ayırırken, gelir kaynağı müteşebbis geliri olan -başka bir ifadeyle gelir kaynağı kâr olan- hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19,5 pay ayırdı.

Az kazananlar en çok

parayı gıdaya ayırdı

Tüketim harcamaları yüzde 20'lik gelir gruplarına göre sıralandığında en düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,4 pay ayırdı.



En yüksek beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalklarıysa ulaştırma harcamalarına yüzde 28,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6,9 pay ayırdı.

Tek kişilik haneler konut ve

kiraya 1,5 kat fazla pay ayırdı

Hanehalkı büyüklüğüne bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,3 pay ayırdı.



Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha yüksek hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30,2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,9 pay ayırdı.

(AEK)