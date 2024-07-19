TÜİK hakkında bir suç duyurusu da DEM Parti’den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in, “verileri gizlediği, kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından DEM Parti’den de benzer bir adım geldi.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, TÜİK başkan ve yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

CHP, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu

Komisyon üyeleri suç duyurusunda TÜİK’in Nisan 2022’den beri madde sepeti fiyat listesini açıklamadığını hatırlattı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİKS) başvurusu ve mahkeme kararına rağmen TÜİK’ün bu listeyi açıklamadığına değindi.

TÜİK’in reel fiyatlar ile ilgisi olmayan fiyatları baz aldığını ve bunlar üzerinden enflasyonu hesaplayıp düşük gösterdiğini kaydeden komisyon üyeleri Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine dikkat çekti.

Anayasada TÜİK ile ilgili yer alan maddelere işaret ederek, “Üretilen istatistiklerin, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanıp uygulanacağı, resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslar olarak düzenlenmişse de özellikle enflasyon noktasında TÜİK tarafından bu ilkelerin hiç biri işletilmemektedir” dedi.

"Halkı yanıltıcı bilgi"

Ardından da şu eklemeleri yaptı:

“Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Haziran ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte hem kira artış oranları hem de memur ve emeklinin zammına yansıyan 6 aylık enflasyon farkı da buna göre belirlenmiştir. TÜİK’in verileri, emeğiyle geçinen milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilemektedir. TÜİK, siyasi iktidarı zora sokmamak adına milyonlarca insanın enflasyon koşullarında daha da fakirleşmesine sebebiyet verecek veriler açıklayarak açıkça suç işlemektedir. Madde düzeyinde yayınlanmayan fiyatlar ve yanıltıcı biçimde belirlenen sözde enflasyon rakamları, aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu teşkil etmektedir. Kurum başkan ve yöneticileri görevlerini kötüye kullanmakta ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayarak suç işlemektedirler."

(HA)