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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 22:41
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 23:35
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ENAG: GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 126

TÜİK enflasyonu: Yıllık yüzde 61,36, aylık yüzde 3,4

Ekim 2023 enflasyon oranları açıklandı. TÜİK'e göre TÜFE aylık yüzde 3,43 oranında artarken, yıllık artış yüzde 61,3 oldu. Bağımsız araştırma grubu ENAG ise yıllık oranı yüzde 126 olarak hesapladı.

Ankara

Ankara
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/03/tuik-enflasyonu-yillik-yuzde-61-36-aylik-yuzde-3-4.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kamu finansal hesaplamalarında esas alınan enflasyon sayılarını açıkladı: Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranını yüzde 3,43, yıllık artışı ise yüzde 61,36 olarak hesapladı. 

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aynı dönemlerde aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 39,39 düzeyinde gerçekleşti.

ENAG ne diyor? 

Bağımsız iktisatçıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 126,18 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ekimde aylık yüzde 5,09 artarken on aylık artış oranı yüzde yüzde 105,48 oldu.

ENAG bulgularını X'teki sosyal medya hesabından yayımladı:

En az artış konutta, en çok otel ve lokantalarda

TÜİK verilerine göre TÜFE'de en az yıllık artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut iken, Ekim 2022'ye göre en yüksek artış yüzde 94,12 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.

Başlıca harcama grupları çerçevesinde Eylül 2023'ye göre Ekim 2023'te ulaştırmada artış olmadı, TÜFE yüzde 0,18 düşük gerçekleşti. 

Buna karşılık, Ekim 2023'te Eylül'e göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

(AEK)

Enflasyon Araştırma Grubu enag TÜİK enflasyon tüfe
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/haber/tuik-ten-sonra-universitenin-de-hedefinde-veysel-ulusoy-a-disiplin-sorusturmasi-263223
SEZGİN TÜZÜN YAZDI
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/yazi/tuik-in-enag-uzerinden-40-yilin-da-gerisine-itilme-sureci-260745
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