TÜİK, ENAG’ın yarısı kadar enflasyon açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yılın ilk enflasyon verilerini açıkladı. ENAG yıllık enflasyona yüzde 129 derken, TÜİK enflasyonun ENAG’ın yarısı kadar olduğunu duyurdu.

TÜİK’e göre Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

Yıllık bazda ise en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK yargı kararına yine uymadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre Aralık’ta endekste kapsanan 143 temel başlıktan 112’sinde artış, 20’sinde düşüş, 11’inde ise değişim olmadı.

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ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 129

ENAG’a göre ise Ocak’ta aylık yüzde 9,38 oldu. Yıllık enflasyonu da yüzde 129,11 olarak ölçtü.

ENAG, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artışın yüzde 0,00 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 16,42 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleştiğini kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası da dört gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 76,17 olarak açıklamıştı.

(HA)