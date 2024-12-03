TÜİK'e göre enflasyon yıllık yüzde 49,09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım’ın enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Aylık ise yüzde 2,24 oldu. Ayrıca, kira hesaplamasında dikkate alınan 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 60,45 olarak ölçüldü.

Üretici enflasyonu da (Yİ-ÜFE) 2021'den beri ilk kez yüzde 30'un altına indi. Yıllık bazda yüzde 29,47 artış kaydeden endeks, aylık yüzde 0,66 oranında yükseldi.

Veriler enflasyonun kasım ayında düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

En yüksek artış gıdada

TÜİK verilerine göre aylık bazda giyim ve ayakkabı grubu yüzde -0,25 düşüş gösterdi. Buna karşılık en yüksek artış yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Bu grubun gerisinde yüzde 2,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,81 ile ev eşyası yer aldı.

Yıllık bazda ise en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim. Hemen ardından yüzde 74,45 ile konut ve yüzde 59,38 ile lokanta ve oteller geliyor.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 106 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti. 10 temel başlığın endeksinde değişim olmazken 27 temel başlığın endeksinde düşüş yaşandı.

ENAG’ın enflasyonu TÜİK’in iki katı

TÜİK ile birlikte kendi sonuçlarını yayımlayan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 4,06, yıllık da yüzde 86,76 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 7,23 ile ‘giyim ve ayakkabı’ grubunda görüldü. Onu yüzde 7,17 oranla 'ulaştırma' grubu takip etti. Eğlence ve kültür grubunda ise enflasyon oranı yüzde 6,67 olarak gerçekleşti.

(HA)