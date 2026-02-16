TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.02.2026 11:16 16 Sibat 2026 11:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.02.2026 11:26 16 Sibat 2026 11:26
Xwendin Xwendin:  2 xulek

TUÎK: Di 20 salên dawî de hejmara keran ji sedî 81ê kêm bûye

Li gorî daneyên TUÎKê li Tirkiyeyê 60 hezar û 332 ker, 12 hezar û 398 hêstir û 65 hezar û 339 hesp hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TUÎK: Di 20 salên dawî de hejmara keran ji sedî 81ê kêm bûye
Fotograf: Dara Demiralp

Saziya Îstatîstîkan a Tirkiyeyê (TUÎK) daneyên xwe yên nû yên li ser hejmara ajalan eşkere kir.

Li gorî daneyên TUÎKê, di nava 20 salên dawî de hejmara keran ji sedî 81 kêm bûye û daketiye 60 hezar û 332yan. Her wiha hejmara hêstiran jî ji sedî 83 kêm bûye û daketiye 12 hezar û 398an.

Sala 1991ê li Tirkiyeyê milyonek û 631 hezar û 144 hesp, ker û hêstir hebûn. Ev hejmar sala 2006an daket 608 hezar û 845an.

Hejmara hespan ji sedî 68 kêm bûye

Beriya niha bi 20 salan 204 hezar û 352 hesp, 329 hezar û 475 ker û 75 hezar û 18 hêstir hebûn. Sala borî hejmara hespan 65 hezar û 339, hejmara keran 60 hezar û 332 û hejmara hêstiran jî 12 hezar û 398 bû.

Ji sala 2006an ve hejmara hespan ji sedî 68, hejmara keran ji sedî 81 û hejmara hêstiran ji sedî 83 kêm bûye.

17 mîlyon çêlek hene

Li gorî daneyan sala borî hejmara hêştiran (deve) hezar û 55 û hejmara berazan jî hezar û 388 bû.

Bi giştî li Tirkiyeyê sala 2006an hejmara ajelên zindî 43 milyon û 232 hezar û 86 bû. Ev hejmar sala borî gihîşt 75 milyon û 583 hezar û 303yan.

Li gorî daneyan hejmara çêlekan 17 milyon û 544 hezar û 200 e. Hejmara gamêşan 164 hezar û 785 e. Hejmara mihan 46 milyon û 688 hezar û 813 ye. Hejmara bizinan 11 milyon û 185 hezar û 505 e.

Ji cureyên çivîkan jî hejmara şamiyan (elok) 3 milyon û 192 hezar, hejmara werdekan 389 hezar û hejmara qazan jî milyonek û 264 hezar e.

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw

ker hesp TUÎK
Biçe serûpelê