TÜİK aylık enflasyona yüzde 1,37 dedi, emekliye zam oranı yüzde 16 oldu

TÜİK enflasyona yüzde 1,37 dedi, emekliye zam oranı yüzde 16 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs’a göre yüzde 1,37 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 35,05 oldu. Haziran’da altı aylık enflasyon ise yüzde 16,67 olarak ölçüldü.

TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte emeklilere yapılacak zam da netlik kazandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 16,67, memur maaşları ile memur emekli aylıkları yüzde 15,57 arttı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 30,20

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu.

Konutta artış sürüyor

En yüksek ağırlığa sahip yüzde ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 oldu.

‘Madde sepeti listesi’ hukuksuzluğu sürüyor

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENAG, TÜİK'in iki katı açıkladı

Öte yandan bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kendi hesaplamasına göre Haziran’da aylık enflasyon yüzde 3,05, yıllık enflasyon da yüzde 68,68 oldu.

İstanbul Ticaret Odası da (İTO) Haziran ayında aylık enflasyonu yüzde 1,77, perakende fiyatlarda yıllık enflasyonu da yüzde 44,38 olarak açıklamıştı.

(HA)