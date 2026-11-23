Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yayımladığı “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2026” sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 92,7'si internet kullanıyor. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 96,9'a yükseliyor.

Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 53'ü hafta içi, yüzde 63,4'ü ise hafta sonu günde en az iki saatini internette geçiriyor.

Çocukların interneti kullanma amaçları arasında yüzde 86,2 ile video izlemek ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 80,3 ile ders çalışmak, ödev ve sunum hazırlamak, yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanmak izliyor.

Her iki çocuktan biri 10 yaşından önce sosyal medya kullanıyor

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullandığını belirtti.

Sosyal medya kullanım oranı 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 oldu.

Oğlan çocukların yüzde 71,4'ü, kız çocukların ise yüzde 68,1'i sosyal medya kullanıyor.

Cep telefonu veya akıllı telefon kullanan çocukların oranı da yüzde 80,1'e ulaştı. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 66,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 89,8 olarak kaydedildi.

Düzenli cep telefonu kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini bildirdi. Bu oran 11-17 yaş grubunda yüzde 48'e yükseldi.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ Çocukların gözünden Türkiye’de çocuk olmak

Çocukların yüzde 63'ü yapay zekâ kullanıyor

TÜİK'in bu yıl ilk kez araştırmaya dahil ettiği üretken yapay zekâ kullanımına ilişkin sonuçlara göre, 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 63'ü yapay zekâ araçlarını kullanıyor.

Kız çocuklarında yüzde 65,5 olan kullanım oranı, oğlan çocuklarında yüzde 60,6 olarak ölçüldü.

Yapay zekâ kullanan çocukların yüzde 88,1'i bu araçlardan eğitim amacıyla yararlanırken, yüzde 58,6'sı kişisel amaçlarla kullanıyor.

Yapay zekâ kullanmayan çocukların yüzde 68,9'u ise bu teknolojinin varlığından haberdar olmadığını belirtti.

Çocukların yaklaşık yarısı daha az kitap okuduğunu söylüyor

Araştırmada çocuklara ekran karşısında geçirdikleri sürenin günlük yaşamlarına etkileri de soruldu.

Çocukların yüzde 48,3'ü ekran kullanımı nedeniyle daha az kitap okuduğu, yüzde 42,2'si ise daha az ders çalıştığı yönündeki ifadelere tamamen veya kısmen katıldı.

Çocukların yüzde 33'ü ailesiyle daha az vakit geçirdiğini, yüzde 26,8'i arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüştüğünü ve oyun oynadığını, yüzde 25,4'ü ise daha az uyuduğunu belirtti.

Araştırmaya göre çocukların yüzde 68,1'i dijital oyun oynuyor. Bu oran oğlan çocuklarda yüzde 77,4, kız çocuklarda yüzde 58,2 oldu.

Düzenli dijital oyun oynayan çocukların en fazla tercih ettiği oyun türü yüzde 48,1 ile macera ve aksiyon oyunları oldu. Bunu yüzde 44,5 ile strateji ve taktik, yüzde 41,6 ile spor oyunları izledi.

Her 10 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor

Araştırmanın çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklere ilişkin bölümünde, 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 10,2'sinin siber zorbalığa maruz kaldığı belirlendi.

Siber zorbalığa tanıklık eden çocukların oranı yüzde 23,6, başkalarına siber zorbalık yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 4,6 oldu.

Siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 73,3'ü, zorbalığı gerçekleştiren kişinin yüz yüze tanıştığı bir arkadaşı veya akranı olduğunu bildirdi.

Siber zorbalığın en sık yaşandığı dijital ortamlar arasında yüzde 56,5 ile anlık mesajlaşma uygulamaları ilk sırada yer aldı.

Siber zorbalığa uğrayan çocukların yüzde 73,3'ünün zorbası bir akran

Araştırmanın kapsamı genişletildi

TÜİK'in önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu kapsayan araştırması, 2026'da 6-17 yaş grubunu içerecek şekilde genişletildi.

Bu yıl ilk kez 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zekâ kullanımı ve siber zorbalık deneyimleri de araştırmaya dahil edildi.

Yaş kapsamındaki değişiklik nedeniyle 2026 sonuçları ile önceki yılların verileri doğrudan karşılaştırılamıyor

(NÖ)