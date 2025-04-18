ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 12:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 13:10
2 dk Okuma

TÜİK 2024 Çocuk İstatistikleri: Her dört çocuktan biri çalışıyor

TÜİK, 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' verisini açıkladı. İstatistiklere göre; her dört çocuktan biri çalışıyor. 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 22.1 iken bu oran 2024’te yüzde 24.9’a yükseldi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
TÜİK 2024 Çocuk İstatistikleri: Her dört çocuktan biri çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 'İstatistiklerle Çocuk' verisini açıkladı. Verilere göre; Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuklardan oluşuyor. İstatistikler, her dört çocuktan birinin çalıştığını söylüyor.

15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 22.1 iken bu oran 2024’te yüzde 24.9’a yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 24.9 oldu.

Okul öncesi okullaşma düştü

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine bebek ölüm hızı 2021'de binde 9.3 iken 2024'te binde 10'a çıktı. Ayrıca, 5 yaş altı ölüm hızı da 2022’de binde 11.2 iken 2023 yılına gelindiğindeyse 14.5’e çıkmış durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim İstatistiklerine göre, okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranı düştü. 2022/'23 öğretim yılında yüzde 85 olan okullaşma oranı 2023/'24 öğretim yılında yüzde 84.3’e düştü.

Maddi yetersizlik nedeniyle çocukların yüzde 9,2’si yeni giysi alamıyor. Düzgün iki çift ayakkabı sahibi olamayan çocukların oranıysa yüzde 11,7.

Çocuklar et balık tüketemiyor

Çocukların yüzde 32,3’ü günde en az bir et, tavuk veya balık tüketemiyor. Ekonomik sebepler dolayısıyla günde en az bir kez taze meyve/sebze tüketemeyen çocukların oranıysa yüzde 10.

Evden uzakta bir haftalık tatil yapamayan çocukların oranı yüzde 22,2. Yaşına uygun kitaplara ulaşamayan çocukların oranı yüzde 16,7 olurken, evde ders çalışabileceği uygun bir yere sahip olmayan çocukların oranı yüzde 21,5.

Çocukların yüzde 24,5’inin evde oynayabileceği oyuncakları bulunmuyor. Çocukların yüzde 41,2’si arkadaşlarını oyuna veya evde yemeğe davet edemiyor. Boş zaman aktivitelerine katılamayan çocukların oranıysa yüzde 64,1.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk hakları
ilgili haberler
SARAÇHANE DAVASI - 1
90 gencin davası Temmuz'a ertelendi
18 Nisan 2025
/haber/90-gencin-davasi-temmuz-a-ertelendi-306588
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SARAÇHANE DAVASI - 1
90 gencin davası Temmuz'a ertelendi
18 Nisan 2025
/haber/90-gencin-davasi-temmuz-a-ertelendi-306588
Sayfa Başına Git