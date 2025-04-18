TÜİK 2024 Çocuk İstatistikleri: Her dört çocuktan biri çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 'İstatistiklerle Çocuk' verisini açıkladı. Verilere göre; Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuklardan oluşuyor. İstatistikler, her dört çocuktan birinin çalıştığını söylüyor.

15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 22.1 iken bu oran 2024’te yüzde 24.9’a yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 24.9 oldu.

Okul öncesi okullaşma düştü

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine bebek ölüm hızı 2021'de binde 9.3 iken 2024'te binde 10'a çıktı. Ayrıca, 5 yaş altı ölüm hızı da 2022’de binde 11.2 iken 2023 yılına gelindiğindeyse 14.5’e çıkmış durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim İstatistiklerine göre, okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranı düştü. 2022/'23 öğretim yılında yüzde 85 olan okullaşma oranı 2023/'24 öğretim yılında yüzde 84.3’e düştü.

Maddi yetersizlik nedeniyle çocukların yüzde 9,2’si yeni giysi alamıyor. Düzgün iki çift ayakkabı sahibi olamayan çocukların oranıysa yüzde 11,7.

Çocuklar et balık tüketemiyor

Çocukların yüzde 32,3’ü günde en az bir et, tavuk veya balık tüketemiyor. Ekonomik sebepler dolayısıyla günde en az bir kez taze meyve/sebze tüketemeyen çocukların oranıysa yüzde 10.

Evden uzakta bir haftalık tatil yapamayan çocukların oranı yüzde 22,2. Yaşına uygun kitaplara ulaşamayan çocukların oranı yüzde 16,7 olurken, evde ders çalışabileceği uygun bir yere sahip olmayan çocukların oranı yüzde 21,5.

Çocukların yüzde 24,5’inin evde oynayabileceği oyuncakları bulunmuyor. Çocukların yüzde 41,2’si arkadaşlarını oyuna veya evde yemeğe davet edemiyor. Boş zaman aktivitelerine katılamayan çocukların oranıysa yüzde 64,1.

(RT)