‘Tuhaf, Saçma ve Neyse’: Çiğdem Mater’in ilk kitabı 18 Eylül’de raflarda

Gezi davası nedeniyle Nisan 2022’den beri hapis tutulan yapımcı Çiğdem Mater’in ilk kitabı Tuhaf, Saçma ve Neyse, 18 Eylül’de okurla buluşacak.

İletişim Yayınları’ndan çıkacak kitapta Mater, hapishanede geçirdiği yılların içinden Türkiye’ye ve dünyaya bakan bir yazarın tanıklığını aktarıyor.

Hapishane yaşamına dair yazıları ve kendisiyle yapılan söyleşiden oluşan kitabında Mater, okuduklarını, gözlemlerini ve dışarıda olup bitenleri serinkanlı, neşeli ve yer yer yakıcı bir dille harmanlıyor.

Kitapta Mater'in hapishanede yazdığı, bir kısmı yayımlanmış yazıları ve kendisiyle yapılan bir söyleşiler de yer alıyor.

Kitabın tanıtım metninde Mater, kitaba adını veren üç sözcüğün hapishane deneyimindeki karşılığını şöyle anlatıyor:

“‘Tuhaf, saçma ve neyse’ hapishane maceramı özetleyen üç kelime haline geldi. (…) Benim güzel, beş harfli sözcüklerim, zihnimdeki kompartımanları ayıran işaretlere dönüştü. Mahkeme, yargılama, adalet, hapishane gibi ‘şeylerin’ olduğu kompartıman ‘tuhaf’ ve ‘saçma’ydı, kalan her şey ise bu tuhaflık ve saçmalıklara ‘neyse’ dediğim, nefes aldığım, ruhumu ve zihnimi şartlar elverdiğince berrak ve zinde tuttuğum kendi özgürlük alanım.”

Gezi mahpusu Çiğdem Mater’le sanatsal dayanışma: Tuhaf Saçma Neyse

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de açıkladığı Gezi davası kararında Çiğdem Mater’e “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezası verdi ve tutuklanmalarına hükmetti. Davada Mater, çekmediği ve hiç yayınlanmayan bir belgesel yapmakla suçlandı. İşlemediği bir suç, katılmadığı bir toplantı cezaya gerekçe yapıldı.

(HA)