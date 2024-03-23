TÜGVA iftar yemeği faturasını belediyeye ödetti

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı protokol gereği düzenledikleri tüm etkinlikleri belediyeye fatura ediyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, TÜGVA verdiği iftar yemeği ve ulaşım faturası aralarında imzalanan protokol gereği kayyımla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi. TÜGVA ile kayyım tarafından imzalanan protokol ile vakfın tüm giderleri belediyeye fatura ediliyor.

17 Mart’ta Uygulama Oteli’nde düzenlenen iftar yemeği bedelinin ödenmesi talebiyle 14 Mart’ta TÜGVA tarafından belediyeye bir yazı gönderildi. Yazıda “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Van Büyükşehir Belediyesi arasında 08.08.2023 tarihli meclis kararıyla imzalanan ‘Van ilinde sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin desteklenmesi işbirliği protokolünün 6.1.2 maddesi gereği büyükşehir belediyesinin bütçesi dahilinde sosyal alanda hizmet alanların verimliliklerini artırmak için gezi, yemek, konferans vb. organizasyonların mali kısmını karşılayacaktır’ maddesi ışığında 17.03.2024 tarihinde Evliye Çelebi Uygulama Oteli’nde yapacağımız iftar programının ulaşım, yemek ve giderlerinin karşılanması hususunu bilgilerinize arz ederim” denildi.

Tüm AKP kadrosu yemekte

Bunun üzerine kayyımla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi, ailelerin otele taşınması, yemek ve diğer tüm giderlerin ödenmesi kararı aldı. Ne kadar ödendiği bilinmeyen yemeğe ise TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun, Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı Ozan Balcı, AKP İl Başkanı Emre Güray, AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas da katıldı. Yemeğe ise TÜGVA’nın 13 temsilcisinin aileleri katıldı.

5 yıllık protokol

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kayyım yönetimi 8 Ağustos 2023 tarihinde atanmış meclis kararıyla TÜGVA ile 5 yıllık protokol imzalamış ve TÜGVA’nın tüm taleplerinin belediye tarafından karşılanması işbirliği protokolü imzalanmıştı.

(AD)