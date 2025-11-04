TÜGVA iddiaları sonrası Serdar Akinan'ın X hesabına sansür

Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait araçta silah bulunduğunu iddia edip video paylaşan gazeteci Serdar Akinan’ın X (Twitter) hesabı erişime engellendi.

Akinan, YouTube kanalında TÜGVA’ya ait olduğu iddia edilen bir aracın bagajındaki silah görüntülerini ve yine vakfın WhatsApp grubu olduğu iddia edilen yazışmalardan bir bölümü paylaşmıştı.

Akinan, "Bu silahlar 15 Temmuz gecesi devlet depolarından çıkarılan uzun namlulu silahlar mı, bu silahlar TÜGVA aracında ne arıyor?" diye sormuştu.

Yazışmalarda ise TÜGVA ile bağı olan bir isim, vakfın atamalar, rüşvet, mahrem görüntüler gibi paylaşımlarını ele geçirip TÜGVA'ya tehditte bulunuyordu. Gruptaki TÜGVA yöneticileri ise "emniyetin ve savcılığın yanlarında olduğunu" söylüyordu.

TÜGVA’nın 81 ilde örgütlü ve 400 bin gönüllüsü olduğunu belirten Akinan, TÜGVA’nın birebir 'FETÖ' taktiğiyle örgütlendiğini iddia etmişti.

Sosyal medyada gündem olan iddiaları TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ‘montaj içerik’ diyerek yalanlamıştı.

Akinan öncesinde de ‘Erdoğan kararını verdi. Yerine Bilal Erdoğan geçecek…’ başlıklı bir video paylaşmıştı.

Gazetecinin X hesabı bugün erişime engellendi. Akinan, YouTube’daki canlı yayınında konuyla “Artık nereye dokunduysak dokunduğumuz yerden ses geldi. Bu engelleme teknik olarak mümkün değil, VPN var. Bu içeriklere ulaşabiliyorsunuz.” diye konuştu.

Akinan ayrıca yeni bir X hesabı açtığını belirterek kullanıcı adının ‘@sakinan68’ olduğunu duyurdu.

Akinan hakkında daha önce de çeşitli soruşturmalar açılmış, haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

