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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 12:26
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TÜGŞAV, Ezhel’in bağışını reddetti

Vakfı, “Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TÜGŞAV, Ezhel’in bağışını reddetti

Rap müzisyeni Ezhel’in açtığı hakaret davalarından kazandığı tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) bağışladığını duyurmasının ardından, vakıf bağışı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Ezhel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, elde ettiği tazminat gelirini TÜGŞAV’a bağışladığını ifade etti. Ancak vakıf kısa süre içinde yazılı bir açıklama yaparak, bu bağışı iade edeceklerini bildirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi yasaklı birinden bağış kabul etmeyiz”

TÜGŞAV’ın açıklamasında, Ezhel’in ismi doğrudan anılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı, kazandığı hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Ancak bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir.”

Açıklamanın devamında, Ezhel’in hakkında öne sürülen iddialardan aklanması ve Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmesi durumunda bağışın şahsen kabul edilebileceği belirtildi:

“Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz.”

(EMK) 

Haber Yeri
İstanbul
ezhel
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