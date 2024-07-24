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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 08:39
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Tuğrul Türkeş, Mater, Kahraman ve Atalay’la da görüşme talebinde bulundu

Türkeş, Gezi davasından hapishanede bulunan Osman Kavala’nın yanı sıra Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'le görüşmek için de başvuru yaptığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tuğrul Türkeş, Mater, Kahraman ve Atalay’la da görüşme talebinde bulundu
Fotoğraf: AA arşiv

AKP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, iş insanı, hak savunucusu Osman Kavala’nın yanı sıra yine Gezi davasından hükümlü olan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'le görüşmek için de başvuru yaptığını açıkladı.

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Karar gazetesinden Elif Çakır’a konuşan Türkeş, 19 Temmuz’da Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söyledi, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” dedi.

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Elif Çakır, “Neden bu kadar uzun sürdü dilekçenizin onaylanması, bu tuhaf değil mi” diye sorduğunu, Türkeş’in resmi prosedür neyse onu yaptığı ve cevap beklediği yanıtını verdiğini yazdı:

“Bunun üzerine cezaevine sık sık ziyaretlerde bulunan şahısları aradım, terör suçlarından hükümlüler dahil olmak üzere ziyaret başvurularına Bakanlıktan aynı gün dönüş aldıklarını, olması gerekenin de zaten böyle olduğunu ifade ettiler.”

Yedi yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala, Tuğrul Türkeş’in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamasını değerlendirdiği mesajında, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini söylemişti.

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