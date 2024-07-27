Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edecek

AKP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edeceğini duyurdu.

Türkeş, 24 Temmuz’da iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın yanı sıra yine Gezi Davası'ndan hükümlü olan Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'le görüşmek için de başvuru yaptığını açıklamıştı. Ziyaretleri için Adalet Bakanlığı’na başvuran Türkeş, aradan yedi gün geçmesine karşın başvurusuna yanıt alamamış ve "Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalı" demişti.

Konuyla ilgili son olarak bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkeş, şöyle dedi:

“‘Gezi Parkı Davası’ tutuklu sanıklarının ziyaret konusu;

“Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” (TY)