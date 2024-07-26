Tuğrul Türkeş: "Adalet Bakanı hak arayışlarına engel oluyor"

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı olarak, 19 Temmuz'da Gezi davası tutuklularını ziyaret için Adalet Bakanlığına başvurusuna, "olumlu ya da olumsuz bir yanıt" alamadığını duyurdu.

AKP'li Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edecek

Osman Kavala’dan, Türkeş ile ilgili açıklama

Türkeş, talebine yanıt verilmezken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gazetecilere, Osman Kavala'nın avukatlarının, Gezi Davası kararı için "kanun yararına bozma" başvurusunu "usul ve esas açısından yerinde bulmadıkları"na yönelik açıklamalarda bulunması üzerine sosyal medya hesabından Bakan Tunç'u hedef aldı.

Zorunlu bir açıklama



Türkiye genelinde oluşan gündemin yanı sıra, yurtdışında da geniş yankı bulan ve kamuoyunda “ Gezi Parkı Davası ” olarak bilinen derdest davanın yargılanan tutuklu sanıklarından;



-Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı,… — Y. Tuğrul TÜRKEŞ (@TugrulTurkes) July 26, 2024

Türkeş: "Şık ve yerinde olmadı"

Türkeş, "Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı sıfatı ile ziyaret zarureti hasıl olm[ası]" dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na 19 Temmuz 2024'te ilettiği talebin yanıtsız kaldığını hatırlattı.

Türkeş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendi başvurusunu sonuçsuz bırakırken, önceki gün yaptığı "davanın içeriği ile alakalı açıklamaları[nın] şık ve yerinde olma[dığını]" söyledi ve "Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır." dedi.

Adalet Bakanı Kavala'nın

başvurusunu saptırıyor

Konunun Kavala'nın yeniden yargılama talebi üzerinden değerlendirildiğine değinen Türkeş, Adalet Bakanı'nın Kavala'nın mahkumiyet kararını "kanun yararına bozma" başvurusunun reddini "suçun mağduru değişmiştir" gerekçesine dayandıran açıklamasının da doğru olmadığını vurguladı.

Başvurunun gerekçesinin "mağdurun değişmesi" değil "tam tersine 'suçun mağduru anayasal reform ile lağvedilmiş, ilga edilmiş ve ortadan kaldırılmıştır'" tespitine dayandırıldığını hatırlatan Türkeş, "[...]'mağdur değişmemiştir', 'mağdur ortadan kalkmıştır'; ikisi farklı kavramlardır." dedi.

"Tuğrul Türkeş, [...] Ceza hukuku bütün ülkelerde evrensel gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışır. Halbuki Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş [yankılanmış] bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir. Kanaatimce bu, doğru bir yaklaşım değildir." diyerek Bakan Tunç'un Osman Kavala'yla görüşmesini önlemesinin, Kavala'nın hak aramasını önlemeye yönelik bir yantutarlık olarak değerlendirdi.

Tunç'un Türkeş'in

başvurusuna ilişkin demeci

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 Temmuz'daki AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin Türkeş'in, Kavala'yı ziyaret başvurusuna ilişkin sorusunu "değerlendirme aşamasında" diyerek yanıtlamış, ardından sözü Kavala'nın kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına başvurusuna getirmişti.

Tunç, Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin "'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçunun parlamenter sistem döneminde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için suçun mağdurunun değiştiği" gerekçesine dayandırıldığın iddia etmiş ve bu gerekçeyi uygun görmediklerini söylemişti.

Adalet Bakanı: Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil

Yılmaz Tunç, "Gezi davasıyla ilgili istinaf ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen durum söz konusu. Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul, hem esas bakımından uygun olmayan başvuru olarak değerlendirildi" demişti.

Prof. Dr. Adem Sözüer:

"AİHM kararına uymak yeterli"

Gelişmeler üzerine bianet'in görüşüne başvurduğu Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer ise "Osman Kavala'nın serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var" dedi. Sözüer, Osman Kavala ve Gezi mahkumlarının serbest bırakılması için AİHM kararının uygulanmasının yeterli olduğunu söyledi. Hükümeti AİHM kararının uygulanmasını engellemekle suçladı.

PROF. DR. ADEM SÖZÜER’DEN ADALET BAKANINA "Osman Kavala'nın serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var"

(AEK)