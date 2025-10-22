ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 08:15
 Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 08:24
Tuğla fabrikasında yanan 16 yaşındaki çocuk işçi yaşamını yitirdi

Mustafa Eti’nin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi Van’ın Özalp ilçesine gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta, açık havada bir sandalyede oturan genç bir erkek görülüyor. Kısa, koyu renkli saçları var ve siyah bir tişört giymiş. Kollarını rahat bir şekilde önünde birleştirmiş. Arka planda, yol kenarında park edilmiş bir araç, bitkiler ve bir bina dikkat çekiyor. Genel olarak fotoğraf, sakin ve gündelik bir atmosfer taşıyor.
Fotoğraf: İSİG Meclis

Tekirdağ’da tuğla fabrikasında ısınmak için yaktığı tenekeye tiner döktüğü sırada yaşanan patlamada ağır yaralanan 16 yaşındaki Mustafa Eti 10 gündür verdiği yaşam mücadelesin kaybetti.

Olay, fabrikanın gece vardiyasında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa, soğuktan korunmak amacıyla boş bir teneke içinde ateş yaktı. Ateşi güçlendirmek için tiner döktüğü sırada patlama yaşandı.

Alevlerin arasında kalan çocuk işçi, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık on gündür tedavi altında olan Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

2024-2025 öğretim yılında en az 72 çocuk işçi hayatını kaybetti
2024-2025 öğretim yılında en az 72 çocuk işçi hayatını kaybetti
19 Eylül 2025
"Eğitimde yol alıyoruz masalı çöktü, çocuk işçiliği hızla artıyor"
"Eğitimde yol alıyoruz masalı çöktü, çocuk işçiliği hızla artıyor"
20 Ekim 2025

Mustafa Eti’nin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi Van’ın Özalp ilçesine gönderildi.

İSİG Meclisi: “2025’te 68 çocuk işçi yaşamını yitirdi”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı içinde şu ana kadar en az 68 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuya dair soruşturma sürüyor.

(EMK)

