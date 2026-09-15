Tugçe Yilmazê bi nûçeya xwe ya di bianetê de weşiyabû, Xelata Musa Anter wergirt

Xelatgirên 33emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter û Şehîdên Çapemeniya Azad diyar bûn. Îsal Komeleya Rojnamegeran a Dicle Firatê (DFG) li dar xistibû.
Edîtor û nûçegîhana berê ya Tugçe Yilmazê a bi nûçeya xwe ya bi navê “Dersdêra jin a trans Zoe hedef hat nîşandan û ji kar hate derxistin” serî li 33emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter û Şehîdên Çapemeniyê da. Yilmazê bi vê nûçeyê di Beşa Nûçeyên Tirkî de xelata sêyemîn bi dest xist. Nûçeya Yilmazê di 9ê Tîrmehê de di bîanetê de hatibû weşandin ku behsa binpêkirinên ku dersdêr Zoe Lila rûbirû maye dike.
Juriyê, ji ber ku nûçe behsa wê yekê dike ku “zextên li ser LGBTÎ+yan bi çî awayî sîstematîk tên meşandin û qadên wan ên jiyanê çawa tên tengkirin” hêjayî xelatê dît.
Pêvajoya serlêdanê ya ji bo 33em Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anterî dest pê kir
Îsal bi giştî 72 serlêdan hatin kirin. Di pêşbirkê de di beşên Nûçeya Kurdî, Nûçeya Tirkî, Wêne, Nûçeya Dîtbarî (Video) û Karîkatûrê de û ji bo bîranîna Huseyîn Aykol jî “Xelata Rûmetê ya Azadiya Çapemeniyê” hatin dayîn.
Di beşa nûçeya Kurdî de nûçegihan Nedîm Orûç, di beşa Nûçeya Tirkî de nûçegihanên Evrenselê Fîlîz Gazî û Ozlem Temena, nûçegihana Yenî Yaşamê Reyhan Hacioglû û nûçegihana berê ya bîanetê Tûgçe Yilmaz, di beşa nûçeya vîdeoyan de nûçegihanê Ajansa Mezopotamyayê Emrûllah Acar, di beşa fotografan de rojnameger Ardil Batmaz, di beşa karîkatur de Mahmût Ûlûsan ê li Girtîgeha Ereglî ya Konyayê tê ragirtin hêjayî xelatê hatin dîtin. Her wiha xelata Mansiyonê ya Nûçeya Kurdî nûçegihana me Heval Onkol, xelata Mansiyonê ya Wêneyî rojnameger Sûltan Kiliç wergirt.
Xelatgirên 32emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter diyar bûn
Rojnameger Îrfan Aktan jî hêjayî Xelata Taybet a Juriyê hate dîtin. Xelata Azadiya Çapemeniyê ya Huseyin Aykol ku îsal dê cara ewil bê dayîn, ji Komeleya Yekîtî, Çand Alîkarî û Piştevaniyê ya bi Malbatên Xizmên Xwe li Dêrguşa Şaristaniyê Windakirine re (MEBYA-DER) hate dayîn.
Nûçeyên Tirkî
Xelata Yekemîn: Rastiya qezayên ku bi windakirina organên di kargehan de / Evrensel / Fîlîz Gazî / Ozlem Temena
Derbarê Nûçeyê de: Rêzenûçeya bi navê “Rastiya qezayên ku bi windakirina organên di fabrîkayan de” di rojnameya Evrenselê de di 4, 5 û 6ê Tîrmeha 2026an de weke sê beşan hat weşandin. Rêzenûçeya ku ji aliyê Fîlîz Gazî û Ozlem Temenayê ve hate amadekirin; qezayên kar ên ku di fabrîkayan, maden û avahiyan de diqewimin, jiyana karkerên ku di encama van qezayan de organên xwe winda kirine û pirsgirêkên hiqûqî, aborî û civakî yên ku piştre pê re rû bi rû dimînin digire dest. Di nûçeyan de bal tê kişandin ser pirsgirêkên wekî kêmasiya tedbîrên ewlehiya kar, bikaranîna makîneyên kevn, xebitandina karkeran a di şert û mercên xeternak de bi armanca ku hilberîn raneweste û qezenceke zêdetir bê bidestxistin, kêmasiya kontrolkirinê û xebata bêsîgorte.
Xelata Duyemîn: Çiyayên Kurdan tên talankirin / Yenî Yaşam / Reyhan Hacioglu
Derbarê Nûçeyê de: Nûçeya ku ji du beşan pêk tê, bi armanca nexşekirina komkujiya xwezayê ya ku li Kurdistanê diqewime û derxistina daneyeke komî hatiye çêkirin. Ev nûçe bi wê armancê hat çêkirin ku nîşan bide ku tabloya pir kûr û giran a komkujiya xwezayê ya ku demeke dirêj e li Tirkiyeyê diqewime, bi taybetî bi pêvajoyê re li Kurdistanê ketiye meriyetê û digel qadên madenê yên hatine firotin lê hê nehatine xebitandin, di salên pêş de dê li erdnîgariyê hema bêje ti qadên jiyanê ji bo mirovan nemîne.
Xelata Sêyemîn: “Dersdêra jin a trans Zoe hedef hat nîşandan û ji kar hate derxistin” / Tugçe Yilmaz / bianet.
Yilmaz di nûçeyê de behsa binpêkirinên ku dersdêr Zoe Lila rûbirû maye dike.
Xelata Taybet a Juriyê: Li çiyayên Qendîlê sê roj /1+1 Express / Îrfan AKTAN
Jurî: Alî Dûran Topûz, Candan Yildiz, Farûk Bîldîrîcî, Mahmût Bozarslan, Ozlem Akarsû Çelîk, Serdar Altan
Nûçeya Kurdî
Xelata Yekemin: Nedim Oruç – Ajansa Welat
Serenavê Nûçeyê: Dek û dolabên rêveberên AKPê yên Şirnexê (6 dosya)
Derbarê Nûçeyê de: Rojnameger Nedîm Orûç, di nûçeya xwe ya ji şeş dosyayî de lîstik û têkiliyên qirêj ên ku AKPê li Şirnexê pêş xistine, bi belgeyan derxistiye holê.
Xelata Mansiyonê
Heval Onkol – Ajansa Welat
Serevanê Nûçeyê: Yado û Telî xanimê piya ameyî qirkerdene
Jurî: Botan Germiyanî, Elîf Can Alkan, Mehmet Alî Ertaş, Munever Karademîr, Tûrabî Kîşîn, Zinar Yildiz
Nûçeya Kurdî ya Yekemîn
Nûçegihanê Ajansa Welat (AW) Nedîm Orûç, bi nûçeya dosye ya bi sernavê “Dek û dolabên rêveberên AKPê yên Şirnexê” Xelata Yekemîn heq kir.
Nedîm Orûç bi vê nûçeya xwe rastiya Şaredariyên AKPê, dek, dolab û nelirêtiyên wan belge kir û derxist holê. Bi van dosyayên kêkolînî rastiya ruyê şaredariyên AKPê ronî kiriye. Ji ber refleksa nûçeyan, hewldana lêkolîn û lêgerînê û pir aliya mijarê hêjayî xelatê hat dîtin.
Nûçeya Kurdî ya Mansiyonê
Nûçegîhana Ajansa Welat Heval Onkol bi nûçeya “Îsmet Konak: Yado û Têlî Xanime pîya ameyî qirkerdene” ku ji nivîskar û rojnameger Dr. Îsmet Konak, der barê cîroka Yado û Têlî Xanime agahî girtiye û rastî ronî kiriye, hêjayî Xelata Mansiyonê hat dîtin.
Xelata Nûçeya Vîdeoyî
Emrûllah Acar – Ajansa Mezopotamyayê
Navê Nûçeya Dîtbarî: Di 88 saliya xwe de li pey kevirekî gorê ji Strazburgê ber bi Cûdî ve
Naveroka Nûçeyê: Rojnameger Emrûllah Acar bi kameraya xwe belge kir ku Fatîme Uluş a 88 salî ya ku 20 sal in li gora kurê xwe digere, bi cihazê bêhnvedanê û li pey wêneyê kevirê gorekê ji bajarê Fransayê Strazburgê 4 hezar û 600 kîlometre rê hat û derket Çiyayê Cûdî yê li Şirnexê.
Jurî: Banû Guven, Heval Arslan, Kazim Kizil, Kesîra Onel, Tûrgût Dedeoglû
Xelata Fotografan
Ardil Batmaz – Rojnamegerê Serbest
Navê Berhemê: Di bin roniya windayan de
Agahiya Berhemê: Wêne, piştî serdema şer a 42 salan di merasîma bîranînê ya girseyî de hatiye kişandin. Jina di nava kadrajê de (Remziye Bûlût), bi wêneya keça xwe (Yeter Bûlût-Melsa GORSÊ) ya ku di pêvajoya şer de winda kiriye, li ser hembêza xwe, xemeke hevpar a civakê hildigire. Ronahiya xwezayî ya ku ji paş ve diherike, hem bîranîna giran a raboriyê û hem jî hewldana domandina jiyanê ya kesên ku li paş mayî ne sembolîze dike.
Xelata Mansiyonê
Sûltan – Dokuzsekîz Haber
Navê Berhemê: Ji bo Rojînê edalet
Agahiya Berhemê: Komîteya Ji bo Rojînê Edaletê di 30ê Çileya 2026an de li Enqereyê li pêşiya Wezareta Dadê ji bo Rojîn Kabaişê çalakî li dar xist.
Jurî: Gulşîn Ketencî, Aylîn Kizil, Mehmet Masûm Suer, Bulent Kiliç, Ozcan Yaman, Abdûrrahman Gok
Xelata azadiya çapemeniyê ya Huseyîn Aykol
Xelata Azadiya Çapemeniyê ya Huseyin Aykol ku îsal dê cara ewil bê dayîn, ji Komeleya Yekîtî, Çand Alîkarî û Piştevaniyê ya bi Malbatên Xizmên Xwe li Dêrguşa Şaristaniyê Windakirine re (MEBYA-DER) hate dayîn. MEBYA-DER bi armanca piştevaniya bi xizmên kesên ku di dema têkoşîna demokrasiyê û azadiyê de di demên cuda de jiyana xwe ji dest dane re xebatên xwe dimeşîne.
Merasîma xelatdayînê dê di 23ê Îlonê roja Çarşemê saet di 19.00an de li Navenda Çand û Kongreyê ya ÇandAmedê ya li navçeya Bajarê Nû ya li Amedê bê lidarxistin.
(HA/AY)