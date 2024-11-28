“Tuğçe Yılmaz ve tüm gazetecilere özgürlük”

Aralarında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz’ın da bulunduğu sekiz gazetecinin Eskişehir merkezli TMY soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Röportajlar hazırladığı, haber yazdığı çevrimiçi yayınlar, yazılarını #GazetecilikSuçDeğildir hashtag’iyle paylaşarak Tuğçe Yılmaz'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Haberlerini yaptığı STK’lar, kadın ve LGBTİ dernekleri de Yılmaz’a özgürlük istedi.

1+1 Expres

“Bugün 200'ün üzerinde gazeteci, hak savunucusu ve siyasetçi gözaltına alındı. Aralarında gazeteci arkadaşımız Tuğçe Yılmaz da var. #GazetecilikSuçDeğildir #GazetecileriSerbestBırakın@hacerfoggo ile @yoksulluk_ag üzerine, #TuğçeYılmaz'ın söyleşisi: http://birartibir.org/yasatan-dayanisma-icin-seferberlik/”

https://twitter.com/birartibirorg/status/1861515804899996095

5Harfliler

“Yol arkadaşımız, 5Harfliler editörlerinden Tuğçe Yılmaz, dün sabah ev baskınlarıyla göz altına alınan gazeteciler ve hak savunucuları arasında. Gözaltı süresi uzatıldı, arkadaşlarımız Eskişehir’de tutuluyor. Tuğçe’yi, tüm gazetecileri ve hak savunucularını derhal serbest bırakın!”

https://twitter.com/5Harfliler/status/1861841597287067885

“Tuğçe’nin 2021’de röportaj yaptığı, ilerleyen yıllarda sitemize de yazılarıyla katkı sunan kuir aktivist Ali Malikov da 25 Kasım’da gözaltında alınanlardan arasında ve sınırdışı edilme tehditi altında. https://www.5harfliler.com/azerbaycanli-kuir-lise-ogrencisi-sesini-duyurmaya-calisiyor/”

“Tuğçe yıllardır röportajlarıyla, haberleriyle, yazılarıyla bize onlarca kadının, kuirin, hak savunucusunun sesini duyurdu, kendi sesini bu sesleri çoğaltmak için kullandı. #GazetecilikSucDegildir https://www.5harfliler.com/dersim-yenigun-kadin-dayanisma-dernegi-ile-soylesi-gerceklesebilecek-bir-dus-kuruyoruz/”

https://twitter.com/5Harfliler/status/1861842925451141445

Çatlak Zemin

“Eskişehir ve Ankara merkezli başlatılan operasyon kapsamında bu sabah gözaltına alınanlar arasında yazarlarımızdan Tuğçe Yılmaz ve feminist arkadaşlarımız Berfin Atlı ve Nimet Tanrıkulu da bulunuyor. Hukuksuz biçimde gözaltına aldığınız herkesi derhal serbest bırakın!”

https://twitter.com/Catlak_zemin/status/1861453471620145558

İstanbul LGBTİ&Onur Haftası

Gözaltına alınan gazetecilerin arasında, biz LGBTİ+'ların her an yanı başında olan ve tüm engellemelere rağmen kadrajını bizden yana çevirmekten asla vazgeçmeyen gazeteci Tuğçe Yılmaz da bulunuyor. Özgür basını susturamayacaksınız! Tuğçe Yılmaz'ı serbest bırakın!

https://twitter.com/istanbulpride/status/1861361499580592624

Gazeteci Yıldız Tar

“Tuğçe Yılmaz ve tüm gazetecilere özgürlük. Gazetecilik suç değildir.”

https://twitter.com/yildiz_tar/status/1861475069660201210?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Ruh Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Şahika Yüksel

“Gazeteci Tuğçe Yılmaz'ın en kısa zamanda görevinin başına ve evine dönmesini bekliyoruz”

https://twitter.com/SahikaYuksel/status/1861436563470627238

Sanatçı Nazım Dikbaş

Sevgili Tuğçe Yılmaz gazetecidir, gazetecilik suç değildir! Gözaltına alınan tüm gazeteciler, hak savunucuları serbest bırakılsın!

https://twitter.com/nazimdikbas/status/1861368249029374424

Youtube yayıncısı Zeynep Ocak

tuğçe’nin yaptığı gazeteciliği, mesleğine duyduğu saygıyı, verdiği emeği, zehir gibi zekasını düşündükçe gözlerim doluyor. sadece işini yaptığı için ama yaptığı iş iktidarın işine gelmeyen doğrular olduğu için gözaltında şu an. serbest bırakacaksınız hemen!

https://x.com/drama_junkie/status/1861421608604192968

(EZÖ-ANZ/AEK)