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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 15:17 15 Eylül 2026 15:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 15:27 15 Eylül 2026 15:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Tuğçe Yılmaz, bianet’te yayımlanan haberiyle Musa Anter Ödülü aldı

Gazeteci Tuğçe Yılmaz, bianet’te 9 Temmuz’da yayımlanan “Trans kadın öğretmen Zoe hedef gösterildi, işine son verildi” haberiyle 33. Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nde Türkçe Haber Dalı üçüncülük ödülüne değer görüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tuğçe Yılmaz, bianet’te yayımlanan haberiyle Musa Anter Ödülü aldı
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Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) bu yıl 33’üncüsünü düzenlediği Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

bianet’in eski editör ve muhabiri Tuğçe Yılmaz, “Trans kadın öğretmen Zoe hedef gösterildi, işine son verildi” başlıklı haberiyle Türkçe Haber Dalı’nda üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Yılmaz’ın 9 Temmuz 2026’da bianet’te yayımlanan haberi, öğretmen Zoe Lila’nın maruz kaldığı hak ihlallerini konu alıyordu.

Jüri, haberi “LGBTİ+’lara dönük baskılara dair nasıl bir sistematik işletildiğini, yaşam alanlarının nasıl daraltıldığını göstermesi” nedeniyle ödüle değer buldu.

Trans kadın öğretmen Zoe hedef gösterildi, işine son verildi
Trans kadın öğretmen Zoe hedef gösterildi, işine son verildi
9 Temmuz 2026

Türkçe Haber Dalı’nda üç ödül

Bu yıl yarışmaya toplam 72 başvuru yapıldı. Türkçe Haber Dalı’nda üç eser ödüllendirilirken bir çalışmaya da Jüri Özel Ödülü verildi.

Birincilik ödülünü Evrensel’den Filiz Gazi ve Özlem Temana, “Fabrikalarda uzuv kayıplı kaza gerçeği” başlıklı haber dizisiyle aldı.

Üç bölüm halinde yayımlanan dizi, fabrikalarda, madenlerde ve inşaatlarda yaşanan iş kazalarını, kazalar sonucu uzuvlarını kaybeden işçilerin yaşamlarını ve karşı karşıya kaldıkları hukuki, ekonomik ve sosyal sorunları ele aldı.

İkincilik ödülü ise Yeni Yaşam’dan Reyhan Hacıoğlu’nun “Kürdün dağı taşı yağmalanıyor” başlıklı haberine verildi. İki bölümlük çalışma, Kürt illerindeki doğa tahribatı, madencilik projeleri ve ÇED süreçlerine odaklandı.

Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise 1+1 Express’ten İrfan Aktan oldu. Aktan, “Kandil dağlarında üç gün” başlıklı haberiyle ödüllendirildi.

Türkçe Haber Dalı jürisinde Ali Duran Topuz, Candan Yıldız, Faruk Bildirici, Mahmut Bozarslan, Özlem Akarsu Çelik ve Serdar Altan yer aldı.

Kürtçe haber, video ve fotoğraf ödülleri

Kürtçe Haber Dalı’nda Ajansa Welat muhabiri Nedîm Oruç, Şırnak’taki AKP yöneticilerine ilişkin hazırladığı altı bölümlük dosyayla birincilik ödülünü aldı.

Ajansa Welat’tan Heval Onkol ise Yado ve Têlî Xanime’nin hikâyesini konu alan haberiyle mansiyona değer görüldü.

Video Haber Ödülü, Mezopotamya Ajansı’ndan Emrullah Acar’a verildi. Acar’ın haberi, 20 yıldır oğlunun mezarını arayan 88 yaşındaki Fatime Ülüş’ün solunum cihazıyla Fransa’nın Strazburg kentinden Şırnak’taki Cudi Dağı’na yaptığı 4 bin 600 kilometrelik yolculuğu anlatıyor.

Fotoğraf Ödülü’nü serbest gazeteci Ardıl Batmaz, “Yitirenlerin ışığında” adlı fotoğrafıyla aldı. Sultan Kılıç’ın “Rojin için adalet” adlı fotoğrafı ise mansiyona değer görüldü.

Karikatür Ödülü, Ereğli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Mahmut Ulusan’ın “Voltran Voltran Voltran” adlı eserine verildi.

Hüseyin Aykol Basın Özgürlüğü Ödülü ilk kez verildi

Bu yıl ilk kez verilen Hüseyin Aykol Basın Özgürlüğü Ödülü ise Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYA-DER) verildi.

Ödül töreni 23 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki ÇandAmed Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

(HA)

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İstanbul
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