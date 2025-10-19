Tufan Erhürman kimdir?

Kıbrıslı Türk siyasetçi, akademisyen ve hukukçu.

1970 yılında Lefkoşa’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1988’de mezuniyetin ardından Ankara’ya giderek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

“İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” başlıklı teziyle hukuk doktoru unvanını aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de idare hukuku, anayasa hukuku ve hukuka giriş dersleri verdi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın oluşturduğu Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonu’nda görev alarak, Türkiye’de ombudsmanlık sisteminin kurulmasına katkı sundu.

2001 yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi hukuk fakültelerinde görev yaptı; aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Akademik kariyerinde kamu hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanındı ve 2014 yılında hukuk doçenti unvanını aldı.

Siyasi kariyeri

2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alarak siyasete girdi. Aynı dönemde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşum sürecinde de görev aldı.

2013 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. Meclisteki dört partinin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği çalışmalarına öncülük etti.

2015 yılında partisinin Genel Sekreteri, 2016’da ise Genel Başkanı seçildi.

2018’de CTP ile Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) arasında kurulan dörtlü koalisyon hükümetinde Kuzey Kıbrıs Başbakanı olarak görev aldı. Ancak 2019’da koalisyonun dağılmasının ardından hükümet istifa etti. O tarihten bu yana Ana Muhalefet Partisi lideri olarak görev yapıyor.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP’nin adayı olarak yarıştı. 2025 seçimlerinde de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu ve 19 Ekim’de yapılan seçimi resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamladı.

Nilden Bektaş ile evli ve Toprak adında bir oğlu var.

Kaynaklar: tufanerhurman.org, Vikipedi

