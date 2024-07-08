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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 09:33
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TTB’nin yeni başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu

Türk Tabipleri Birliği, 2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımını yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
TTB’nin yeni başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
*Prof. Dr. Alpay Azap ve 2022-2024 Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Fotoğraf: TTB)

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan 76. Büyük Kongresi’nde seçilen Merkez Konseyi, 6 Temmuz’da ilk toplantısını düzenledi. 

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Toplantıda, 2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı:

  • Başkan - Dr. Alpay Azap
  • II. Başkan - Dr. Mualla Pınar Saip
  • Genel Sekreter - Dr. Hilmi Önder Okay
  • Muhasip Üye - Dr. Ali Karakoç
  • Veznedar Üye - Dr. Nilüfer Ustael
  • Üye - Dr. Ali Osman Karababa
  • Üye - Dr. Mehmet Şerif Demir
  • Üye - Dr. Murat Erkan
  • Üye - Dr. Güzide Elitez
  • Üye - Dr. Ali Kanatlı
  • Üye - Dr. Ayşegül Ateş Tarla
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Toplantının ardından önceki dönem ve yeni seçilen TTB Merkez Konseyi üyeleri bir araya geldi.

Buluşmada TTB Merkez Konseyi üyeleri, önceki dönem Merkez Konseyi üyelerine verdikleri emek ve yürüttükleri mücadele için teşekkür ederken; önceki dönem Merkez Konseyi üyeleri de yeni seçilen Merkez Konseyi üyelerine başarı ve dayanışma dileklerini iletti.

(VC)

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