TTB’nin yeni başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
Türk Tabipleri Birliği, 2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımını yaptı.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan 76. Büyük Kongresi’nde seçilen Merkez Konseyi, 6 Temmuz’da ilk toplantısını düzenledi.
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Toplantıda, 2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımı yapıldı:
- Başkan - Dr. Alpay Azap
- II. Başkan - Dr. Mualla Pınar Saip
- Genel Sekreter - Dr. Hilmi Önder Okay
- Muhasip Üye - Dr. Ali Karakoç
- Veznedar Üye - Dr. Nilüfer Ustael
- Üye - Dr. Ali Osman Karababa
- Üye - Dr. Mehmet Şerif Demir
- Üye - Dr. Murat Erkan
- Üye - Dr. Güzide Elitez
- Üye - Dr. Ali Kanatlı
- Üye - Dr. Ayşegül Ateş Tarla
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Toplantının ardından önceki dönem ve yeni seçilen TTB Merkez Konseyi üyeleri bir araya geldi.
Buluşmada TTB Merkez Konseyi üyeleri, önceki dönem Merkez Konseyi üyelerine verdikleri emek ve yürüttükleri mücadele için teşekkür ederken; önceki dönem Merkez Konseyi üyeleri de yeni seçilen Merkez Konseyi üyelerine başarı ve dayanışma dileklerini iletti.
(VC)
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