43 TABİP ODASINDAN ORTAK AÇIKLAMA
“TTB’nin örgütsel bütünlüğüne yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz”
43 tabip odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle açılan davanın 30 Kasım’da görülecek duruşması öncesi ortak bir açıklama yaptı.
30 Kasım’daki duruşmanın, ‘büyük olasılıkla’ karar duruşması olacağını belirten tabip odaları, “Hukuksal açıdan hiçbir karşılığı ve dayanağı olmayan dava, buna rağmen yaklaşık bir yıldır devam ediyor” dedi.
“Müdahale son bulsun”
“Anayasa’dan gücünü alan 70 yıllık meslek örgütünü, kendi denetim mekanizmasının ötesinde somut olmayan gerekçelerle ve son dönemde sıkça başvurulan yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu göstermeye çalışma uygulamasını kabul etmiyoruz” diyen tabip odaları, şu talepleri sıraladı:
“Bizler, aşağıda imzası olan tabip odaları olarak, Türk Tabipleri Birliği’nin seçimle gelmiş Merkez Konseyi üyelerinin görevden alma davasının bir an önce geri çekilmesini, TTB ve tabip odalarının yönetsel süreçlerine müdahalenin son bulmasını talep ediyoruz.”
TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci
(VC)