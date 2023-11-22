“TTB’nin örgütsel bütünlüğüne yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz”

43 tabip odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle açılan davanın 30 Kasım’da görülecek duruşması öncesi ortak bir açıklama yaptı.

30 Kasım’daki duruşmanın, ‘büyük olasılıkla’ karar duruşması olacağını belirten tabip odaları, “Hukuksal açıdan hiçbir karşılığı ve dayanağı olmayan dava, buna rağmen yaklaşık bir yıldır devam ediyor” dedi.

“Müdahale son bulsun”

“Anayasa’dan gücünü alan 70 yıllık meslek örgütünü, kendi denetim mekanizmasının ötesinde somut olmayan gerekçelerle ve son dönemde sıkça başvurulan yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu göstermeye çalışma uygulamasını kabul etmiyoruz” diyen tabip odaları, şu talepleri sıraladı:

“Bizler, aşağıda imzası olan tabip odaları olarak, Türk Tabipleri Birliği’nin seçimle gelmiş Merkez Konseyi üyelerinin görevden alma davasının bir an önce geri çekilmesini, TTB ve tabip odalarının yönetsel süreçlerine müdahalenin son bulmasını talep ediyoruz.”

Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip Odası, Balıkesir Tabip Odası, Batman Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Bolu-Düzce Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası, Denizli Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Edirne Tabip Odası, Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, Isparta-Burdur Tabip Odası, İstanbul-Yalova Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Kastamonu-Çankırı Tabip Odası, Kırıkkale Tabip Odası, Kırklareli Tabip Odası, Kocaeli Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Manisa Tabip Odası, Mardin Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Muğla Tabip Odası, Muş Tabip Odası, Samsun Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Sinop Tabip Odası, Sivas-Erzincan Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası, Şırnak Tabip Odası, Tekirdağ Tabip Odası, Trabzon Tabip Odası, Uşak Tabip Odası, Van-Hakkari Tabip Odası.

TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci

(VC)