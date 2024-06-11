TTB’den sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hedef gösterilen ve bazı kentlerdeki belediyelerce toplatılan sokaktaki hayvanlarla ilgili bugün yazılı bir açıklama yayımladı.

“Uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız hayvanlar ile uyumlu, doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür!” diyen TTB’nin açıklamasında yer alan öneriler şöyle:

“Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara ilişkin veriler ayrıntılı biçimde paylaşılmalıdır.

Hayvanların aşıları yapılmalı ve üremeleri kontrol edilmelidir.

Sahiplenilmiş hayvanlara yönelik çip uygulamasındaki eksiklikler giderilmelidir.

Hayvanlara işkence uygulayanlara ve sahiplenilen hayvanları sokağa terk edenlere dönük cezai müeyyideler uygulanmalıdır.

Sağlık sistemi içinde veteriner hekimlik hizmetlerindeki eksiklikler giderilmelidir.

Sağlık alanındaki kurumlar koordine edilmeli ve desteklenmelidir.” (TY)