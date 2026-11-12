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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 15:51 12 Kasım 2026 15:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 15:56 12 Kasım 2026 15:56
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TTB’den Pelin Pınar’ın ölümü için titiz soruşturma talebi

"Arkadaşımızın yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği iddia edilen kaybının titiz bir soruşturma ile aydınlatılmasını istiyoruz. Bu elim olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TTB’den Pelin Pınar’ın ölümü için titiz soruşturma talebi
Görsel:csgorselarsiv.org
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*Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olan 27 yaşındaki Dr. Pelin Pınar, 11 Kasım gecesi İstanbul Gaziosmanpaşa'nın Yenimahalle semtinde yaşadığı binanın sekizinci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

*Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı N.Ö. (28) gözaltına alındı, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, yaptığı açıklamada başsağlığı diledi ve şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma yürütülmediğine ve delil toplanmadığına dikkat çekti.

*Bu ölümlerin sayısının kadın cinayetlerine yaklaştığını belirten TTB, yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği iddia edilen ölümün titiz bir soruşturmayla aydınlatılmasını istedi ve olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak çalışan 27 yaşındaki Dr. Pelin Pınar, 11 Kasım gecesi İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yenimahalle’de yaşadığı binanın sekizinci katındaki dairenin balkonundan düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı N.Ö. (28), soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, meslektaşları Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Pınar’ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen TTB, şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma yürütülmemesine ve delil toplanmamasına dikkat çekti.

Açıklamada, şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayetlerine yaklaştığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu vakalarda hâlen etkin soruşturma ve delil toplama yapılmadığına, adalet mekanizmalarının aileler tarafından işletilmeye çalışıldığına tanıklık ediyoruz.

Arkadaşımızın yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği iddia edilen kaybının titiz bir soruşturma ile aydınlatılmasını istiyoruz. Bu elim olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Pelin Pınar’ın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesi çağrısı yaptı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Pelin Pınar şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümleri
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