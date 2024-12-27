TTB’den insan hakları ihlali raporu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aralık ayında Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili genel bir rapor sundu.

Son dönemde Türkiye’de ifade özgürlüğü kapsamında yaşanan gözaltılar ve soruşturmaların halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan TTB, özetle şöyle dedi:

“Antidemokratik uygulamalar ve yaratılan baskı ortamı, sadece bireysel hak ve özgürlükleri tehdit etmekle kalmamakta; bireylerin sosyal dayanışmasını ve toplumsal barışı zedelemektedir. Sağlıklı bir toplum, demokrasinin, özgürlüğün ve insan haklarına saygının korunduğu bir ortamda mümkündür.”

TTB'nin hak ihlalleri raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

Öldürülen ve gözaltına alınan gazeteciler

“Suriye’de yaşanan siyasi gelişmeleri takip ederek toplumu bilgilendirmek isteyen, halkın haber alma hakkı için çaba gösteren, kendi özel kanallarında mülakatlar yayımlayan ve görüş bildiren basın emekçilerine yönelik baskılar, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin hangi boyutlara geldiğinin göstergesidir.

Savaş bölgelerinde çalışan gazetecilerin öldürülmesi, ifade ve haber alma özgürlüğüne yönelik bir saldırı niteliğinde olup bu vahim olayın ardından, gazetecilerin öldürülmesini protesto etmek ve basın açıklaması yapmak isteyen meslektaşlarının ters kelepçe ile gözaltına alınması ve tutuklanması, özgür düşünce ortamını baskı altına almıştır. İfade özgürlüğünün ortadan kalktığı bir toplumda, bireylerin güvende hissetmesi ve toplumsal ruh sağlığının korunması mümkün değildir.”

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İstanbul Barosuna “terör” soruşturması

"Öldürülen gazetecilerle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle İstanbul Barosu hakkında başlatılan soruşturma, savunma özgürlüğüne ve demokratik tartışma ortamına doğrudan bir müdahaledir. Baroların hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunma ve koruma amacıyla çalışmalar yürütme görev ve yetkisi Avukatlık Kanunu’nca verilmiştir."

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Sendikalara hak ihlali

"2025 merkezi bütçe yasa tasarısı için görüşlerini kamuoyuna duyurmak isteyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Ankara’da yapmak istediği basın açıklaması sırasında kolluk kuvvetinin kitleye uyguladığı şiddet ve gözaltılar yaşadığımız hukuksuzluğun diğer bir göstergesidir."