TTB’den İliç hakkında suç duyurusu

İliç altın madeni liç yığının bir bölümündeki kayma sonucu 13 Şubat’ta şlam (tesisten çıkan kimyasal atık) altında kalan dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), maden sahasında yaşanan felaket ile ilgili 29 Şubat 2024 günü İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TTB’nin suç duyurusunda bulunma gerekçeleri şöyle:

Facianın ekosistemde geri dönülmez bir zarara yol açması,

Fırat Nehri’nin geçtiği her bölgede halk ve çevre sağlığı açısından uzun vadede ciddi sorunlara sebep olacağı,

Göçük altında kalan, arama-kurtarma çalışmalarına katılan, maden alanında çalışmayı sürdüren işçiler için yaşam hakkı ihlaline sebep olunması.

“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"

Talepler

Suç duyurusu metninde cezalandırılması talep edilenler ise şöyle:

Anagold Madencilik yetkilileri, projenin izin sürecinde yer alan yetkililer, projenin inşaat ve işletme aşamalarında Çevresel Etki Değerlendirme raporu ile çevre hukukuna uygun hareket edilip edilmediğini denetleyen kamu görevliler,

Göçüğün yaşandığı günden bu yana riskleri ve sonuçları bertaraf edecek doğru önlemlerin alınmamasından ve delillerin bilimselliğe uygun şekilde toplanmamasından sorumlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile il müdürlüğü yetkililer,

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin ihlallerde denetim ve yaptırım yükümlülüğünü yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililer,

Faciadan önce de ‘zehirli su içtiklerini’ söyleyen bölge halkının iddialarına kulak vermeyen, çevre ve halk sağlığı için gerekli gözetim ve denetiminden sorumlu il sağlık müdürlüğü yetkililer,

Yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler.

TTB ayrıca Anagold Madencilik’e verilen tüm izinlerin iptalini talep etti.

Suç duyurusunun tamamı için tıklayın.

TTB Halk Sağlığı Kolu’nun hazırladığı raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

TMMOB'un açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı Öte yandan, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) İliç'te kapasite artırımına karşı, Anagold Madencilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na açtığı davada Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB, şöyle dedi: "İliç'teki altın madeni işletmesinin 2. kapasite artışı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararına karşı açtığımız dava mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıca, işletmenin Açık Ocak Genişleme Projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararına karşı karşı açtığımız dava da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. "Ülkemize, yer altı varlıklarımıza, meralarımıza, ormanlarımıza, biyolojik çeşitliliğimize, Fırat Nehrine ve İliç'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Davamızın peşini bırakmayacağız."