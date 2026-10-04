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YT: Yayın Tarihi: 04.10.2026 13:00 4 Ekim 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.10.2026 13:15 4 Ekim 2026 13:15
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TTB’den ‘Halkların İklim Zirvesi’ çağrısı: İklim krizi halk sağlığını tehdit ediyor

TTB, COP sürecinin fosil yakıtlardan çıkış konusunda bağlayıcı kararlar üretemediğini savunarak iklim adaletini toplum sağlığının temel koşullarından biri olarak tanımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TTB’den ‘Halkların İklim Zirvesi’ çağrısı: İklim krizi halk sağlığını tehdit ediyor
Görsel: TTB
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14-18 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi’ne (HİZ) hekimleri, emek ve demokrasi güçlerini, yaşam savunucularını ve yurttaşları katılmaya çağırdı.

TTB, 3 Ekim’de yayımladığı açıklamada iklim krizinin etkilerinin bugün yalnızca doğada değil, insan sağlığı üzerinde de “en ağır biçimde hissedildiğini” belirtti.

Artan hava sıcaklıkları, aşırı hava olayları, salgın hastalıkların yayılım alanlarının genişlemesi ve gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm halkın sağlığını tehdit etmektedir. –Türk Tabipleri Birliği

COP sürecine eleştiri

TTB, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yaklaşık 30 yıldır düzenlenen “Taraflar Konferansı”nı (COP) da eleştirdi. TTB, COP toplantılarının fosil yakıtlardan çıkış konusunda bağlayıcı kararlar üretemediğini ve müzakerelerde devletler ile şirketlerin ekonomik çıkarlarının belirleyici olduğunu savundu.

Kapitalist üretim tarzı, sömürgeci ilişkiler, patriyarka ve doğayı metalaştıran birikim rejimi, bu gezegeni ve insan yaşamını geri dönüşü olmayan bir yıkımın eşiğine getirmiştir. Bu küresel kriz; sahte piyasa çözümleriyle, karbon ticaretiyle veya finansallaştırılmış iklim politikalarıyla çözülemez. –Türk Tabipleri Birliği

TTB, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 9-20 Kasım tarihindeki COP31’le aynı dönemde düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi’nin iklim politikalarında halk sağlığı, ekolojik yıkım ve sosyal adalet başlıklarını görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

Ekolojik yıkımın önlenmesi, toplum sağlığının korunması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması için iklim adaletini temel bir koşul olarak gördüğünü belirten TTB, Halkların İklim Zirvesi’ne katılım çağrısını yineledi.

Halkların İklim Zirvesi hakkında

Halkların İklim Zirvesi (HİZ), 14-18 Kasım 2026’da Antalya’da düzenlenecek. Organizasyon, kendisini aynı kentte yapılacak COP31’e paralel, iklim adaletini toplumsal hareketlerin ve sivil toplumun gündemi üzerinden tartışmayı amaçlayan bir buluşma olarak tanımlıyor. Zirveyi 183’ten fazla sendika, meslek örgütü, ekoloji hareketi, hak örgütü ve sivil toplum kuruluşu destekliyor.

HİZ programında emek, sağlık, gençlik, ekolojik yıkım, toplumsal cinsiyet, barış, emisyon azaltımı ve COP31’in izlenmesi gibi başlıklar yer alıyor. Organizasyon dört ana ekseni ise savaş ve militarizm, fosil yakıtların çıkarılması, ekosistem yıkımı ve endüstriyel tarım-gıda sistemi olarak sıralıyor.

hiz2026.org’da yayımlanan programına göre 14 Kasım’da Antalya’da bir yürüyüş düzenlenecek ve aynı gün farklı ülkelerde eşzamanlı iklim eylemleri yapılacak.

15-18 Kasım’da ise iklim adaleti hareketinin deneyimlerini paylaşacağı, ortak stratejileri ve mücadele yollarını tartışacağı toplantılar gerçekleştirilecek. Zirveye Antalya’da yüz yüze katılımın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden çevrimiçi katılım da mümkün olacak

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
türk tabipleri birliği TTB Halkların İklim Zirvesi COP31 iklim konferansı
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