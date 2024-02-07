TTB’den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şubat depremlerinin ilk anından birinci yıldönümüne kadar geçen zaman zarfında sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, valiler ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusu yaptı.

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Dilekçede, “kamu otoritesinin depremin ilk anından itibaren gerekli organizasyonu sağlamadığı, enkazlara zamanında müdahale etmeyerek depremin sonuçlarını ağırlaştırdığı, iyileştirme hizmetlerini yerine getirmediği” belirtildi.

TTB ayrıca, “yaşam, maddi-manevi varlığın geliştirilmesi, barınma-konut, mülkiyet, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, eğitim gibi hakların ihlal edildiğini” ifade etti.

“Yıkımla ilgili kamu görevlileri de soruşturulmalı”

Dilekçede, 6 Şubat depremleri sırasında görevde bulunan yetkililer ile halen devam eden hak ihlalleri ile ilgili 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra belirlenen bakanlar, valiler ve diğer kamu görevlileri hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.

6 Şubat 2023’te, Maraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, ardından Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Maraş’ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı etkileyen depremlerde, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkıma yol açtı.

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(AS)