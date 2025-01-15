TTB’den belediyelere gözaltı ve kayyımlara tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

TTB, açıklamasında belediyelere kayyım atanmasını “hem halkın seçme ve seçilme hakkının bilinçli ve sürekli bir biçimde yok sayıldığının hem de siyasi çıkarlar doğrultusunda hukukun araçsallaştırıldığının göstergesi” olarak tanımladı.

Açıklamada “Demokratik ve barışçıl bir ortam olmadan sağlık ve bilim üretiminin mümkün olmayacağını bir kez daha hatırlatıyor; siyasi otoriteyi seçme ve seçilme hakkına ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz.” denildi.

8 belediyeye kayyım 13 Ocak’ta DEM Partili Mersin Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile birlikte üç belediye meclis üyesi tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı kararıyla belediyeye kayyum atanmıştı. Aynı tarihte CHP’li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alınmıştı. 2024’te 31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’li 5, CHP’li 2 belediyeye kayyım atanmıştı. DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran’da görevden alınmış, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim’de görevden alındı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak görevlendirildi. 4 Kasım’da ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Urfa’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı. 22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Partili Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden alındı. Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu, Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyım olarak görevlendirildi.

(EC)