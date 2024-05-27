ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 15:57
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 15:59
2 dk Okuma

TTB’den açlık grevleriyle ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı

Türk Tabipleri Birliği, tutuklunun sağlık ve yaşam hakkı kapsamında gerekli önemin gösterilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TTB’den açlık grevleriyle ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 20 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü açlık grevine bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan Nurettin Kaya ile ilgili bugün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile cezaevi yönetimine birer yazı yazdı.

Yazıda, açlık grevi süresince önerilen miktarlarda su, tuz, şeker, karbonat, B vitamini temini ile tıbbi durumun bağımsız hekimler tarafından düzenli takibinin öneminden söz edildi.

Grup Yorum’dan Cem Dursun, Oktay Kelebek, Rezzan Şengül ve Vedat Doğan yüksek güvenlikli cezaevlerinden ailelerine yakın bir hapishaneye sevk edilmek talebiyle açlık grevinde. Nurettin Kaya da açlık grevinin 221. gününde. Cemil Kurt, Alişan Gül ve Muammer Kaya, Nurettin Kaya'nın taleplerinin kabul edilmesi için süresiz açlık grevinde.

Yazıda; 200 günden fazla süren açlık grevine bağlı olarak yaşanan sağlık sorunları için havalı yatak ve boyunluk temini gerektiği de belirtildi:

“Cezaevi idaresi tarafından bugüne kadar bu talebi karşılamaya dönük bir işlem tesis edilmemiş olup, bu talebin karşılanmasının sağlık hakkı kapsamında ortaya çıkacak sorunları giderimi ve kalıcı hastalıkların oluşumunun engellenmesi açısından önemi bulunmaktadır.”

TTB, tutuklunun sağlık ve yaşam hakkı kapsamında gerekli önemin gösterilmesi istendi.

“28 günden sonra yüksek risk ortaya çıkar”

Yazıda, “açlık grevi sırasında dikkat edilmesi gereken konular” şöyle sıralandı:

·         Açlık grevi yapanlar enfeksiyondan korunmak için temiz ve kalabalık bir ortamda bulunmalı ve günlük temizlikleri düzenli olarak yapılmalı.

·         Yatak yarası gelişmemesi için sürekli yatmaya başladıklarında yatış pozisyonları 2 saatte bir değiştirilmeli, çarşafları temiz ve düzgün olmalı.

·         Açlık grevlerinde süre uzadıkça sağlığa getirdiği risk artar. Yeterli sıvı alındıysa ilk 10 gün, hatta 2 haftaya kadar açlık tolere edilebilir. Vücut ağırlığının yüzde 10-15’i kaybedildiyse ve 28 gün aşıldıysa yüksek risk ortaya çıkar.

(AS)

cezaevi koşulları açlık grevleri Açlık Grevi
ilgili haberler
Açlık grevleri Meclis’e taşındı
24 Mayıs 2024
/haber/aclik-grevleri-meclise-tasindi-295732
“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi
22 Mayıs 2024
/haber/kuyu-tipine-karsi-aclik-grevi-295633
ilgili haberler
Açlık grevleri Meclis’e taşındı
24 Mayıs 2024
/haber/aclik-grevleri-meclise-tasindi-295732
“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi
22 Mayıs 2024
/haber/kuyu-tipine-karsi-aclik-grevi-295633
Sayfa Başına Git