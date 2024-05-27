TTB’den açlık grevleriyle ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 20 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü açlık grevine bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan Nurettin Kaya ile ilgili bugün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile cezaevi yönetimine birer yazı yazdı.

Yazıda, açlık grevi süresince önerilen miktarlarda su, tuz, şeker, karbonat, B vitamini temini ile tıbbi durumun bağımsız hekimler tarafından düzenli takibinin öneminden söz edildi.

Grup Yorum’dan Cem Dursun, Oktay Kelebek, Rezzan Şengül ve Vedat Doğan yüksek güvenlikli cezaevlerinden ailelerine yakın bir hapishaneye sevk edilmek talebiyle açlık grevinde. Nurettin Kaya da açlık grevinin 221. gününde. Cemil Kurt, Alişan Gül ve Muammer Kaya, Nurettin Kaya'nın taleplerinin kabul edilmesi için süresiz açlık grevinde.

Yazıda; 200 günden fazla süren açlık grevine bağlı olarak yaşanan sağlık sorunları için havalı yatak ve boyunluk temini gerektiği de belirtildi:

“Cezaevi idaresi tarafından bugüne kadar bu talebi karşılamaya dönük bir işlem tesis edilmemiş olup, bu talebin karşılanmasının sağlık hakkı kapsamında ortaya çıkacak sorunları giderimi ve kalıcı hastalıkların oluşumunun engellenmesi açısından önemi bulunmaktadır.”

TTB, tutuklunun sağlık ve yaşam hakkı kapsamında gerekli önemin gösterilmesi istendi.

“28 günden sonra yüksek risk ortaya çıkar” Yazıda, “açlık grevi sırasında dikkat edilmesi gereken konular” şöyle sıralandı: · Açlık grevi yapanlar enfeksiyondan korunmak için temiz ve kalabalık bir ortamda bulunmalı ve günlük temizlikleri düzenli olarak yapılmalı. · Yatak yarası gelişmemesi için sürekli yatmaya başladıklarında yatış pozisyonları 2 saatte bir değiştirilmeli, çarşafları temiz ve düzgün olmalı. · Açlık grevlerinde süre uzadıkça sağlığa getirdiği risk artar. Yeterli sıvı alındıysa ilk 10 gün, hatta 2 haftaya kadar açlık tolere edilebilir. Vücut ağırlığının yüzde 10-15’i kaybedildiyse ve 28 gün aşıldıysa yüksek risk ortaya çıkar.

(AS)